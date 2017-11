Halogenfrei und doch flammfest

Anzeige

Lanxess erweitert sein Portfolio an halogenfrei flammgeschützten PBT- und PA-Compounds. Die Materialien seien technisch ebenbürtig und „zum Teil sogar überlegen“ gegenüber ihren halogenhaltigen Pendants, heißt es bei Lanxess. Neu sind drei Typen in der PBT-Reihe Pocan BFN und ein Typ bei den flammgeschützten PA66-Typen. Pocan BFN6410 zielt zum Beispiel auf die Licht- und LED-Technik. „Die Lichtreflexion ist mit über 94 Prozent bei 450 Nanometern außergewöhnlich hoch, so dass es das Licht von LEDs fast vollständig reflektiert“, sagt Anwendungsentwickler Alexander Radeck.

