Helukabel liefert Leitungen für Windräder

Helukabel liefert Kabel und Leitungen für Windkraftanlagen. Damit sie den extremen Bedingungen stand halten, werden sie in einem eigenen Testturm getestet.

Die Windenergie-Branche boomt, die Auftragsbücher der Rostocker W2E Wind to Energy (W2E) sind voll. „Die von uns geplanten Windkraftanlagen bewegen sich mittlerweile im Bereich von 4 MW. Da kommen mehrere tausend Ampere Stromstärke zusammen. Dafür benötigen wir die entsprechende Verkabelung – für den Stromtransport, aber auch für viele weitere Anwendungen“, sagt Mitbegründer Dr. Torsten Schütt, Head of Electrical Engineering. Dazu gehören etwa Steuer-, Daten- oder Kommunikationsleitungen. Die müssen eine große Bandbreite von Anforderungen wie Torsionsfestigkeit oder Umweltbeständigkeit erfüllen.

In nahezu allen Fällen arbeitet W2E mit dem Hersteller Helukabel als Zulieferer zusammen. „Wir stellen durch aufwendige Testverfahren sicher, dass die Leitungen den Anforderungen gewachsen sind“, erklärt Uwe Schenk, Global Segment Manager Wind bei Helukabel. Besonderen Wert legt der Anbieter aus Hemmingen auf Langlebigkeit. „Windkraftanlagen sind auf eine Laufzeit von mindestens 20 Jahren und mehr ausgelegt“, sagt Schütt. „In dieser Zeit darf es leitungsseitig zu keinen Ausfällen kommen.“

Auf 18.000 Torsionszyklen ausgelegt

Im Fokus der Kabelexperten steht der sogenannte Kabel-Loop. Dieser stellt sicher, dass sich die Gondel samt Rotorblätter in die von der Windrichtung abhängige, optimale Stellung drehen kann. Durch diesen Vorgang wirken starke Kräfte auf die Leitungen. „Natürlich versuchen wir durch die Konstruktion, die Torsion möglichst gering zu halten“, erläutert Schütt. „Es lässt sich allerdings nicht ausschließen, dass sich Leitungen bis zu vier Mal um die eigene Achse verdrehen.“ Schenk ergänzt: „Bei ungeeigneten Kabeln wären Schlaufenbildung, Aderbrüche und Materialabrieb die Folge. Das würde zu Anlagenstillstand und teuren Wartungen führen.“

Spezielle Loop-Kabel wie die WK-Serie von Helukabel halten das aus. Als belastbare Kupferleitungen der Klasse 5 und 6 sind sie mit einer speziellen Verseilung der einzelnen Litzen ausgestattet. Als Isolationswerkstoff für die Aderisolation und den Mantel werden spezielle, hochabriebfeste Materialien eingesetzt. So halten die Leitungen mindestens 18.000 Torsionszyklen aus. Das ist deutlich mehr als die maximal 15.000 Zyklen, die eine Windkraftanlage innerhalb ihrer Lebensdauer benötigt.

„Um diese Standfestigkeit zu garantieren, steht in unserem Werk Windsbach ein maßstabsgetreuer Testturm“, so Schenk. „Der Loop in diesem Gittermast ist exakt so aufgebaut wie in Windkraftanlagen.“ Eine speziell angefertigte Antriebs- und Steuerungstechnik führt verschiedene Torsionszyklen und Programme in Anlehnung an reale Begebenheiten durch. Die Kabel werden dabei mit der größtmöglichen Torsion von bis zu +/-150 Grad je Meter belastet. Diese Testbedingungen sind bewusst um ein Vielfaches extremer als die Realität und dauern teilweise bis zu vier Monate. „Durch unsere Tests haben wir erkannt, dass Torsionsleitungen mit einem verflochtenen C-Schirm nur bedingt tordieren und schon nach rund 1.000 Zyklen Schaden nehmen. Deshalb hat die WK-Serie einen D-Schirm für höchste Standzeiten“, so Schenk.

Gute Langzeiterfahrungen mit PUR

Das zweite große Thema im Loop ist der Abrieb. Durch Vibrationen und die enge Anordnung der Kabel reiben sie permanent aneinander. Dabei lösen sich kontinuierlich kleine Partikel, was die Wandstärke des Außenmantels reduziert. Nach einigen tausend Zyklen ginge so der mechanische Schutz verloren, Aderisolation und Kupferlitze würden freigelegt. W2E und Helukabel setzen daher auf abriebfeste Isoliermaterialien wie Polyurethane (PUR) oder vergleichbare Thermoplastische Elastomere (TPE). „Wir haben mit PUR und TPE wesentlich bessere Langzeiterfahrungen gemacht“, sagt Schenk. Die speziellen Kunststoffe von Windkraftanlagen-Leitungen kommen mit –55 bis +145 Grad Celsius zurecht. Auch wenn sich das Material oft ausdehnt oder zusammenzieht, wird es nicht spröde. Ebenso resistent sei die WK-Serie gegenüber verschiedenen Ölen der Windindustrie.

Für viele Länder zertifiziert

Neben der Technik bestimmt ein weiteres Thema die Arbeit von W2E: die Vielzahl der international verschiedenen Richtlinien wie UL oder CSA. Im nordamerikanischen Raum müssen beispielsweise nach der seit Mai 2016 gültigen UL 6141 alle zugänglichen Kabel in Kanälen verlegt werden. Wo dies nicht sinnvoll oder möglich ist, dürfen zukünftig für die offene Verlegung nur noch sogenannte Tray-Kabel verwendet werden. „Um den Aufwand für uns möglichst gering zu halten, sind wir darauf bedacht, möglichst wenige verschiedene Leitungen zu kaufen, die aber für viele Länder zertifiziert sind“, betont Schütt. Helukabel begegnet dieser Anforderung mit dem Standpunkt, möglichst wenige Leitungen für möglichst viele Richtlinien zu zertifizieren. (kf)

28. August 2018