Hubtex verbaut Li-Ion-Akku mit geringen Folgekosten

Anzeige

Hubtex bietet seine gesamte Fahrzeugflotte mit leistungsstarken 48-V- und 80-V-Lithium-Ionen-Batterien an. Dabei können die Kunden das für sie beste Batteriesystem auswählen. Anwender mit langen Einsatzzeiten profitieren von einem schnellen Return on Investment (ROI) durch reduzierte Neben- und Folgekosten. Denn mit den energiesparenden Batterien entfällt die Wartung nahezu komplett. Auch Investitionen in spezielle Laderäume oder Batteriewechseleinrichtungen sind nicht notwendig. Mit dem Einsatz von Li-Ion-Batterien in den Fahrzeugen Flux und Maxx lassen sich Energieeinsparungen bis 40 % im Vergleich zu konventionellen Blei-Säure-Batterien erzielen. Vollladungen sind bereits innerhalb von einer Stunde möglich. Ein Großteil der Flurförderzeuge profitiert von einem verringerten Verschleiß, da die Li-Ion-Batterien nur rund ein Drittel des Gewichts einer Blei-Säure-Batterie aufweisen.

4. Dezember 2017