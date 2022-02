Hybridheizung von LK Metallwaren vereint Lüftung und Kühlung

Das Unternehmen LK Metallwaren hat sein Portfolio im Geschäftsfeld Hallenheizung um Anlagenneuheiten ergänzt, die die Klimaschutzvorgaben für Nichtwohngebäude erfüllen.

» Harald Wimmer, Vertriebsleiter Geschäftsfeld Hallenheizung, LK Metallwaren GmbH, Schwabach

Das Klimaschutzgesetz ist seit dem 31. August 2021 in Kraft. Die Bundesregierung hat damit die Klimaschutzvorgaben verschärft und das Ziel der Treibhausgasneutralität bis 2045 verankert: Bis 2030 sollen die Treibhausgas-Emissionen um 65 % gegenüber 1990 sinken.

Um die zu erreichen, hat das Schwabacher Unternehmen LK Metallwaren, ein Anbieter spezieller Lösungen in der Beheizung, Lüftung und Klimatisierung von Produktions-, Logistik und Industriehallen, jüngst sein Portfolio entsprechend ergänzt. Die bereits effizienten herstellereigenen Warmlufterzeuger RBW mit Brennwerttechnik können nun mit einem Wärmepumpenpaket erweitert werden.

Aus der Kombination Gas- und Wärmepumpe entsteht so die Hybridheizung. Hierbei übernimmt die Wärmepumpe vor allem in der Übergangszeit, also im Herbst und im Frühjahr, die Wärmeerzeugung. Im Winter hingegen schaltet sich die Gasheizung erst dann zu, wenn die Außentemperaturen zu niedrig sind, um hauptsächlich mit der Wärmepumpe zu heizen.

Nachhaltige Hybridheizung: Gasheizung und Wärmepumpe

Die Luft-Luft Wärmepumpe nutzt die Luft als Wärmespender und ermöglicht damit einen effizienten und umweltschonenden Betrieb. Die Erhitzer in dem Warmlufterzeuger werden mit der Wärmepumpe verrohrt und mit dem Kältemittel R32 befüllt. Zusätzliche Ventilator-Einheiten machen einen unabhängigen Betrieb von Warmlufterzeuger und Wärmepumpen möglich. Die angesaugte Luft wird über einen Filter gereinigt. Es können je nach Bedarf verschiedene Filterklassen eingesetzt werden.

Vorteile der Hybridheizung

Die neue Hybridheizung senkt den CO2-Ausstoß um bis zu 30 % und reduziert damit auch die Verfeuerung von fossilen Brennstoffen. Ein weiterer Vorteil der Hybridheizung ist die Kühlfunktion, welche durch die Wärmepumpen jederzeit gegeben ist. Vor allem im Sommer werde hierdurch das Hallenklima für das Personal zusätzlich verbessert.

Die Hybridheizung des mittelfränkischen Hallenheizungsspezialisten eignet sich für den Einsatz in Produktions- und Logistikhallen. Im Sanierungsfall wird eine Gashybridheizung vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) sogar mit bis zu 30 % finanziell gefördert.

Lüftungsanlage Reku von LK Metallwaren kombiniert mit Wärmepumpe

Die LK-Lüftungsanlagen Reku kommen häufig in aerosolbelasteten Produktionsbereichen wie zum Beispiel spangebenden Fertigungen, Schweißereien und Bereichen mit hoher Prozessabwärme zum Einsatz. In Zu- und Abluft können Filtrationen bis hin zu Klasse F7 (Neu: ISO ePM 2,5) eingesetzt werden. Die Filterklasse kann je nach Anwendungsfall angepasst werden. Mit der integrierten Wärmerückgewinnung wird über einen Plattenwärmetauscher im Gegenstromprinzip bis zu 84 % der in der Abluft enthaltenen Wärmeenergie auf die Zuluft übertragen. Die angesaugte Außenluft erwärmt sich dadurch und wird der Halle zugeführt.

Verbessertes Hallenklima

Bei dieser Technik ist der Zuluft- und Abluftstrom voneinander getrennt. Somit kann auch Wärme aus schadstoffhaltiger Luft genutzt werden. Im Sommer wird die Prozessabwärme direkt nach Außen abgeführt. Über einen Bypass wird die Wärmerückgewinnung umfahren, um eine unnötige Aufheizung zu vermeiden. Eine Kombination aus der LK-Lüftungsanlage Reku und einer Luft-Luft-Wärmepumpe kommt ohne fossile Brennstoffe aus.

Wie auch bei den anderen Anlagenkombinationen mit Wärmepumpen von LK Metallwaren, kann der Heizeinsatz zur Beheizung (Direktverflüssiger) oder zur Kühlung (Direktverdampfer) betrieben werden. Dieser Mehrwert trägt laut Hersteller dazu bei, dass sich das Hallenklima erheblich verbessert. Ein weiterer Vorteil ist, dass diese Kombination kostentechnisch ebenfalls mit bis zu 35 % gefördert wird.

Das neue Green-Climate-System GCS von LK Metallwaren

Um die endlichen Ressourcen zu schonen, haben die LK-Konstrukteure zudem eine neue CO2-neutrale Hallenheizung entwickelt. Das „Green-Climate-System“ (kurz: GCS) kommt ohne fossilen Brennstoff aus. Die Anlagen werden wie die LK-Warmlufterzeuger RBW unter dem Hallendach installiert.

Das neue System saugt wahlweise Hallen- oder Außenluft an. Die Ventilation erfolgt über hocheffiziente Radiallaufräder mit EC-Motortechnik. Über einen Heizeinsatz wird die Luft erwärmt. Dieser ist direkt mit den Wärmepumpen-Außengeräten verbunden. Eine vorangeschaltete Filtration befreit die Luft von Verunreinigungen.

Green-Climate-System deckt Spitzenlasten ohne Einsatz fossiler Brennstoffe ab

Bei sehr kalten Außentemperaturen ist normalerweise mit einem Leistungsabfall der Wärmepumpen zu rechnen. Das Green-Climate-System setzt ein Elektro-Nachheizregister ein. Damit werden die Spitzenlasten abgedeckt, ohne dass auf einen fossilen Energieträger zurückgegriffen werden muss. Das System verhält sich ähnlich wie der Heizstab bei der Wärmepumpe im häuslichen Bereich. Hier wird wie bei den bereits oben genannten Systemen eine Wärmepumpe mit dem Kühlmittel R32 eingesetzt. Das neue System kann somit die Halle in den Wintermonaten beheizen und belüften. Im Sommer ist also eine Lüftung und Kühlung möglich.

