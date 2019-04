Hybridleichtbau erobert die Industrie

Anzeige

Automobilindustrie Anlagenbau Der größte Treiber hybrider Bauweisen ist die. Doch leichtere Konstruktionen eröffnen auch Chancen für den Maschinen- und. Sie könnten beispielsweise helfen, den Energieverbrauch von Lüftern und Trocknern so zu senken, dass die Anforderungen der Ökodesign-Richtlinie der EU erfüllt werden.

David Vink

Freier Fachjournalist in Mettmann

Für ein Hochleistungs-Radiallaufrad in modularer Metall-Faserverbund-Bauweise („MFB“) hat das Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik (ILK) der TU Dresden einen der begehrten AVK-Innovationspreise erhalten: Platz 3 in der Kategorie Forschung & Wissenschaft im Jahr 2018. Die Entwicklung ist im Projekt „Leichtbau-Radiallaufrad“ (LeRaLa) mit Unterstützung der „Forschungsvereinigung für Luft- und Trocknungstechnik e.V.“ (FLT) entstanden. Das Engagement der FLT zeigt schon, welchem Zweck die Innovation dient: Mit einem Gewicht von nur 35 kg ist das Hybridrad im Betrieb wesentlich niedrigeren Belastungen ausgesetzt als die 75 kg schwere Metall-Ausführung und ermöglicht damit höhere Drehzahlen.

Leichtere Lüfter könnten Terrawattstunden einsparen

Solche Radiallaufräder sind in Industriegebläsen bei einem Durchmesser von rund 1 m nicht nur starken mechanischen Belastungen ausgesetzt, sondern auch hohen thermischen und medialen Beanspruchungen. Bei Schleuderversuchen auf einem Rotationsprüfstand hat das Hybridlaufrad eine maximale Drehzahl von 10.266 min-1 erreicht – doppelt so hoch wie die eines metallischen Referenzlaufrads. Als Umfangsgeschwindigkeit haben die ILK-Wissenschaftler 543 m/s gemessen. Die damit verbundene höhere Leistungsdichte erlaubt es, Ventilations- und Lüftungsaufgaben mit zwei anstatt bisher drei Anlagen zu erfüllen.Vergleichbare Metallradiallaufräder schaffen nicht einmal die Hälfte dieser Geschwindigkeit.

Sie haben damit Schwierigkeiten, die Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG der EU für energierelevante Produkte zu erfüllen. Auf diesem Aspekt lag auch der Schwerpunkt der wissenschaftlichen Untersuchungen in Dresden, teilte ILK-Forscher Martin Pohl dem Industrieanzeiger mit. Um die Räder trotz hohen Belastungen leicht bauen zu können, wählte das ILK den Werkstoff Carbon in Verbindung mit Metallkomponenten.

Metall braucht es für den Antriebsflansch und den Kantenschutz

Deck- und Tragscheibe sowie die Schaufeln des modularen Laufrades sind Einzelteile aus Verbundwerkstoff, hergestellt aus Prepregs (Carbonfasergeweben, vorimprägniert mit Epoxidharz). Die Prepregs werden bei der Fertigung in zuvor berechneter Lagenzahl und mit einer für die Anwendung geeigneten Faserorientierung auf einem kostengünstigen Aluminiumwerkzeug abgelegt. Es folgt das Verpressen mit Folien unter Vakuum. Anschließend härtet ein Autoklav das Harz bei hohen Temperaturen aus. Die Einzelteile werden aus den resultierenden, verfestigten Formteilen herausgeschnitten.

Das ILK nutzt Metall für den Schutz der Kanten, ebenso wie für den Flansch, um das Laufrad mit dem Antrieb zu verbinden. Die Scheiben und Schaufeln werden durch Kleben verbunden und in Bereichen mit höchsten mechanischen Belastungen durch metallische Verbindungselemente zusätzlich verstärkt.

Die EU-Richtlinie ist eine Herausforderung für all jene Firmen, die Lüfter und Ventilatoren für die Prozess- und Anlagentechnik produzieren. Ein Blick auf Zahlen lässt erkennen, welche Bedeutung der hybride Leichtbau für die Branche erlangen könnte: Unternehmen wie Ziehl-Abbeg, TLT-Turbo, Voith Turbo und Piller Blowers & Compressors erzielen zusammen Jahresumsätze von etwa 4 Mrd. Euro. Leichtere Radiallaufräder könnten helfen, den immensen Energieverbrauch in Höhe von 31,9 TWh in Deutschland und 410 TWh in Europa zu reduzieren.

Alu-Schaum im Leichtbaurad

Eine ganz andere Radlösung präsentiert die Professur für Strukturleichtbau- und Kunststoffverarbeitung an der TU Chemnitz von Prof. Lothar Kroll – ein Automobil-Leichtbaurad aus Aluminium mit einem Felgenstern in Hybridleichtbauweise. Die Hybridfelge wiegt nur 3,02 kg – halb so viel wie eine Vollaluminiumfelge mit 6,03 kg Masse und anteilsmäßig noch weniger im Vergleich zu einer Stahlfelge mit 7,9 kg.

Während der Innen- und der Außenflansch aus Aluminium sind, besteht der Felgenstern aus einem Aluminiumschaumkern. Darauf kommen Lastpfad-orientierte Decklagen aus Carbonfaser-verstärktem Polyamid zu liegen – zunächst mit 60%igem CF-Anteil (CFK60-PA6), dann außen beidseitig mit 70%igem-CF-Anteil (GFK70-PA6). Zusätzlich werden Lasteinleitungs-Fasereinsätze in der äußeren Decklage eingebracht.

Prof. Lothar Kroll leitet auch die Entwicklung multifunktionaler Leichtbau-Produkte und ihrer Herstellprozesse im Bundesexzellenzcluster Merge. Seine Aufgabe sieht er unter anderem darin, großserientaugliche Basistechnologien aus den Bereichen Kunststoff, Metall, Textil und Smart Systems zusammen zu bringen und zu fusionieren. Er weist darauf hin, dass der hybride Leichtbau in doppelter Weise Ressourcen schone, „bivalent“ – einmal in der Produktions- und dann in der Nutzungsphase.

„Durch den konsequenten Einsatz von Leichtbauweisen kann das Gewicht aller beweglichen Teile in Deutschland um durchschnittlich mindestens zehn Prozent reduziert werden“, sagt er und fügt hinzu: „Allein mit dieser geringen Gewichtseinsparung würden wir jährlich 100 Millionen Tonnen weniger CO2 produzieren – und das nur in Deutschland.“

Audi verbaut Durchladen aus Organoblech mit angespritzten Rippen

Als weiteres Beispiel für den Leichtbau führt er neben dem Hybridrad-Konzept gerne eine Rücksitz-Durchlade ins Feld. Sie besteht aus einem gepressten Organoblech (Thermoplast mit Glasfasergewebe-Verstärkung) und verfügt über eingebaute Sensoren. Diese Sensoren wurden zusammen mit thermoplastischen Verstärkungsrippen und weiteren Funktionselementen durch Spritzgießen ins Bauteil integriert. Die Durchlade wird in Serien für den Audi Q5 produziert. Nach Worten von Kroll spart sie 50 % des Gewichts einer konventionellen Audi-Durchlade ein (1,84 kg statt 3,85 kg) und reduziert die Gesamtkosten um 30 %.

Einige Details, wie eine solche Komponente gefertigt wird, gab das Fraunhofer IWS bereits auf der Composites Europe 2017 preis. Als Anschauungsmodell diente ein Durchlade-Prototyp für den Audi Q7: In Kooperation mit der TU Chemnitz nutzte das IWS einen Pulslaser, um Teile der Polymermatrix im faserverstärkten Organoblech selektiv abzutragen und so die Haftung beim Anspritzen der Verstärkungsrippen zu verbessern. Die Haftfestigkeit stieg dadurch von 0,73 MPa auf 3,95 MPa.

Mit dem Abschluss des Merge-Projekts am 31. Dezember 2018 verschob die Wissenschaft ihren Forschungs-Fokus. Kroll zielt nun mehr auf den Einsatz von Naturfasern und Biopolymeren in Halbzeugen und Organoblechen, wie beispielsweie biobasierte thermoplastische Polymere BioPE und BioPA.

Ein Beispiel für solche Ansätze bietet das elektrisch angetriebene „Chemnitz Car Concept“ (CCC). Den Systemdemonstrator für das CCC hat das ILK-TUD mit Volkswagen im Projekt „Merge up!“ entwickelt. Dafür wurden Echtholz-Furniere mit Biothermoplasten zu einer Art Hybridlaminat-„Prepreg“ verarbeitet. Nach der Umformung kommt das Material an unterschiedlichen Stellen des Chemnitz Cars zum Einsatz. Zum einen wird es an der Türaußenseite angebracht. Zum anderen entsteht daraus eine Mittelkonsole mit integrierten Druck- und Beschleunigungssensoren – und wird dazu durch Aluminium, Kunststofffolie mit Piezokeramikpartikeln sowie Carbon-Nanoröhrchen (CNT) funktionalisiert.

Hybride Quer- und Längslenker

Das CCC umfasst weitere Leichtbau-Komponenten, bei denen der hybride Ansatz teils auf die Spitze getrieben wurde. Darunter ist eine Motorhaube, die aus umgeformtem Blech mit zugleich aufgespritzten Kunststoffrippen besteht. Ein anderes Bauteil, ein Querlenker, verfügt über einen Kern aus pulvermetallurgisch hergestelltem Aluminiumschaum mit aufgepressten Thermoplast-Decklagen. Eingeschäumte Stahleinsätze dienen als Lasteinleitungspunkte. Dieser Hybrid-Querlenker bietet 40 % weniger Gewicht als Stahlquerlenker und bis zu 7-fach höhere Biegefestigkeit.

Bei einer Bauteil-Entwicklung mit dem Fraunhofer IWU ist die Zahl der Schichten noch höher: Der 31 mm dicke Querlenker wird in einem „One-Shot-Verfahren“ aus Capaal 1/1 thermogeformt. Dieses Hybridlaminat setzt sich von innen nach außen aus den folgenden sechs Lagen zusammen: Aluminiumschaumkern, PA-Folie, CF-PA, GF-PA, PA6-Folie, Aluminiumlegierung.

Im Blick auf die Lasten wagte sich das Projekt „Class“ der Ford Werke noch weiter hinaus. Beteiligt waren der Metallteilehersteller Gestamp und die Universität Warwick. Thomas Gerhards, Projektleiter bei Ford in Köln, stellte es auf der Konferenz ICC 2018 vor. Er berichtete, wie ein hybrides Radaufhängungssystem für einen Class-C-PKW (vergleichbar dem Ford Focus) das Gewicht von 6,15 kg auf 3,98 kg drücken kann – eine Massereduktion um 35 %. Das hybride „tie-blade knuckle“ ersetzt ein mehrteiliges Stahlgelenk. Es besteht im Kern aus einem einzigen Stahleinsatz, der im „Prepreg/SMC/Stahl-Overmoulding-Verfahren“ von zwei unterschiedlichen Verbundwerkstoffen umschlossen wird. Dies geschieht auf einer Vertikalformmaschine Engel v-Duo Ecodrive.

Die erste Verbundwerkstoff-Komponente besteht aus 19 Lagen „quasi isotropem“, biaxial und unidirektional verlegtem Carbonfaser-Gewebe mit Epoxidharz-Vorimprägnierung. Dieses Prepreg wird zusammen mit dem Stahleinsatz ins Presswerkzeug gelegt. Darauf kommt ein Vinylester-basiertes SMC (Sheet Moulding Compound) mit kürzeren, diskontinuierlichen Kohlefasern zu liegen und wird in einem „einzigen Schuss“ überformt.

Obwohl das Teil den technischen Anforderungen entspricht, räumte Gerhards ein: „Wir haben die Kosten nicht im Griff. Weil sie jenseits dessen sind, was bezahlbar ist, haben wir die Entwicklung nicht weiterverfolgt.“ Ein Grund dafür ist, dass er „keine Aussicht auf eine massive Senkung der Carbonfaser-Kosten in den nächsten zehn Jahren“ sieht.

Hybridpressen: Metall und Kunststoff werden gemeinsam umgeformt

Näher an die Realität heran kam ein anderes Fahrwerksprojekt, das im Oktober 2018 abgeschlossen wurde und aktuell fortgesetzt wird: Im BMBF-Projekt MultiForm entwickelten Weber Fibertech, die Universität Siegen und Evonik ein kombiniertes „Hybridpress“-Verfahren mit dem Ziel, ein vorgewärmtes Stahlblech in einem einzigen Hub zu tiefziehen und gleichzeitig mit einem 40 % Langglasfaser-verstärkten Thermoplasten (LFT) zu verbinden. Nachträgliches Fügen entfällt dabei. Das LFT-Polymer besteht aus Polyamid 6, Polyamid 610 oder aus Polyamid 12. Der Haftvermittler Vestamelt Hylink von Evonik verbindet ihn fest mit dem Metall.

Als Demo-Bauteile wurden der Fahrwerkslängs- und Querlenker eines Radaufhängungssystems und ein Wannenprofil untersucht. Auf der Fakuma 2018 präsentierte Evonik schließlich eine PKW-Hinterachse, in der ein Multiform-Fahrwerkslängslenker verbaut war. Untersuchungen zeigten, dass die Dicke des Stahlblechs durch die hybride Bauweise um mehr als 1 mm reduziert werden konnte gegenüber den Originalbauteilen. Das Gesamtgewicht des Lenkers sank um etwa 20 %. Die Steifigkeit des LFT und speziell der LFT-Verstärkungsrippen leisten hier wichtige Beiträge zur Gesamtsteifigkeit des Fertigteils.

Offensichtlich gibt es die Option, die Technologie im Automobilbau umzusetzen. Der Multiform-Abschlussbericht erwähnte die Beteiligung eines OEM, wobei „eine zeitnahe Anwendung des Prozesses und seiner Produkte in der Automobilindustrie möglich wäre“. Eine Podiumsdiskussion beim 2. Siegener Leichtbau-Kolloquiums im Oktober im Anschluss an einen Multiform-Vortrag zeigte, dass dem Verfahren „vor allem bei begrenztem Bauraum im Fahrwerk sowie in Kombination mit dem Werkstoff Aluminium im Karosseriebereich“ weitere Anwendungen zugetraut werden.

Die in Siegen erwähnte LFT/Aluminium-Werkstoffkombination wird aktuell im Nachfolgeprojekt AKTiV (EFRE.NRW) untersucht. LFT fungiert hier auch als „Wirkmedium zur Blechumformung“. Projektpartner der Uni Siegen sind hier Metallpressteil-Werkzeughersteller Ebmeyer Werkzeugbau und Automobil-Zuliefer Metalsa Automotive.

Funktionalisierte Rohre

Immer öfter dienen auch Rohre als Basis für hybride Konstruktionen. Das Hohl-Profil-Hybrid-Verfahren (HPH) ist beispielsweise eine Entwicklung von Polyamid-Hersteller Lanxess, bei der Metallrohre mit faserverstärktem Polyamid überspritzt werden. Durch selektiv innen angebrachte Verstärkungselemente können die Rohre den hohen Druckkräften im Spritzgießprozess widerstehen. Das Verfahren hat Ähnlichkeiten mit den bekannten Hybrid-Verfahren zum Innenhochdruckumformen (IHU), erfordert laut Lanxess aber niedrigere Investitionskosten.

Auch die Lösung der Herone GmbH, einer TUD-Ausgründung, zielt auf eine automatisierbare und effiziente Serienfertigung für Hohlprofile und Streben. F&E-Direktor und Mitgründer Dr. Christian Garthaus stellte die „Hybridformtechnologie“ in einem Vortrag auf der Composites Europe 2018 vor. Dabei werden Organoblech-CF-Geflechte zunächst zu Organo-Rohren verarbeitet. Das Ausgangsmaterial sind PEEK-basierte, undirektionale Tapes des Typs Victrex AEL 250 mit 60 Vol.% CF-Gehalt. Die daraus gefertigten Organo-Rohre wurden auf 225 °C erwärmt und auf einer Arburg-Spritzgießmaschine überspritzt mit Victrex 90HMF40 – einem Compound aus 40 % CF-verstärktem PEEK mit 395 °C Schmelzetemperatur. Der Spritzdruck betrug 2080 bar. Das Ergebnis sind beispielsweise Getriebe-Elemente.

Garthaus zeigte bei seinem Vortrag eine Antriebswelle aus einem CFK-Rohr mit 31 mm Außendurchmesser und 1,3 mm Wandstärke („Laminatdicke“) – hergestellt aus fünf Flechtlagen, überspritzt mit PEEK. Im Spritzguss lässt sich das CFK-Rohr auch so formen, dass eine wellenartige Oberfläche entsteht und das PEEK-Compound zusätzlich formschlüssig verbunden wird, um höhere Drehmomente übertragen zu können.

8. April 2019