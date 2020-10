Digitale Messe für Instandhaltung und Services

Anzeige

Im letzten Jahr feierte die In.Stand, Fachmesse für Instandhaltung und Services, in Stuttgart Premiere. Corona-bedingt findet die zweite Ausführung am 21. und 22. Oktober digital statt.

Instandhalter und Serviceingenieure suchen nach Produkten und Lösungen, die sie bei ihren aktuellen Herausforderungen unterstützen können. Dabei ist Wissen gefragt, das die In.Stand Digital im Oktober auf einer Online-Plattform mit virtuellen Messeständen und Live-Programm vermitteln möchte.

Unter den bereits angemeldeten Ausstellern finden sich Spezialisten für Industrietechnik, Sensorik und Automation, Software, Retrofit, Condition Monitoring, Predictive Maintenance oder Virtual Reality. Ebenso vertreten sind die Bereiche der industriellen Dienstleistungen und Services. Neben den Ausstellern, die ihre aktuellen Produkte und Lösungsansätze präsentieren, sorgen auch die entsprechenden Branchenverbände für Wissenstransfer auf hohem Niveau.

Die Messe Stuttgart konnte im letzten Jahr zur Premiere der In.Stand 86 Aussteller und 1238 Besucher registrieren. Die Aussteller zeigten neueste Lösungen für Instandhaltung im Maschinenbau, der Automotive-Branche sowie industriellen Instandhaltungsthemen.

Besonders die hohe Besucherqualität erfreute die ausstellenden Unternehmen: Mehr als 50 % der Instandhalter – zwei Drittel davon maßgeblich beteiligt an Investitionsentscheidungen – kamen mit konkreten Investitionsabsichten oder Fragen auf das Messegelände. Das Thema Software und Datenanalyse war ein besonders präsentes Feld. Aber auch die klassischen Instandhaltungsthemen nahmen im letzten Jahr ausreichend Platz ein.

Programm mit viel Praxiswissen

Die Veranstaltung gliedert sich analog einer klassischen Fachmesse in die virtuelle Fachausstellung und das Begleitprogramm. An den Messeständen bieten die Aussteller mit viel Praxiswissen und Produktpräsentationen Einblick in den aktuellen Stand ihrer Lösungen. Damit die Besucher gezielt Rückfragen stellen oder Einzeltermine buchen können, stehen hier Live-Chats, Benachrichtigungssysteme und spontane Online-Meetings per Videoanruf zur Verfügung. Zahlreiche Aussteller haben zusätzlich Web-Sessions vorproduziert oder bieten Online-Seminare an. Ein Besuch an den Ständen ist an beiden Tagen ganztägig möglich und lässt sich individuell planen.

Wie bereits im letzten Jahr finden neben dem In.Stand Round-Table und einer Podiumsdiskussion mit Vertretern der Branche am ersten Messetag das Fachforum Powered by Pilz sowie zwei Guided Tours by FIR statt. Alle Programmpunkte werden live vom Stuttgarter Messegelände gestreamt. Die Messeverantwortlichen haben hierfür ein professionelles Fernsehstudio konzipiert, aus dem gesendet wird. Moderatoren, Referenten und Journalisten sorgen für einen spannenden Austausch. Damit auch Besucher die Möglichkeit haben ihre Fragen zu stellen, werden diese per Kommentarfunktion an die Moderatoren weitergegeben.

Teilnehmer sind die Partner Festo, Pilz, SAP, Sew Eurodrive und Siemens. Das Motto lautet „Nachhaltige Instandhaltung – Chancen und Lösungen in besonderen Zeiten“. So erläutert beispielsweise Christoph Baumeister, Product Manager Visualization Systems bei Pilz, wie „Zugangsberechtigung und funktional sichere Betriebsartenwahl“ funktionieren. Um „Sichere Produktion im Industrie-Dauereinsatz“ geht es bei Dipl.-Ing. Volker Schiek vom Landesnetzwerk Mechatronik BW. Über die Zukunft der Instandhaltung spricht Dipl.-Ing. Thomas Adolf vom Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA) in seinem Vortrag „Nicht nur predictive sondern auch smart“. Gerhard Stübe von Stihl berichtet über seine Erfahrungen zur „Langlebigkeit von MRK-Systemen unter schwierigen Platzverhältnissen“. Den Abschluss bildet der Fachvortrag von Dr. Thomas Mücke von Siemens, der aufzeigt, wie Daten aus der Überwachung zur mehrfachen Nutzung im Prozess genutzt werden können. (kk)

