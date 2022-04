JEC World 2022 live im Mai

Nach zwei Jahren Corona-bedingter Zwangspause öffnet die Leitmesse JEC World 2022 vom 3. bis 5. Mai wieder ihre Pforten in Paris – real und mit voller Ausstellerzahl. Die JEC Group hat das Rahmenprogramm erweitert und bietet die Begleitkongresse auch im Livestream an.

» Olaf Stauß, Redakteur Konradin Industrie

Dass die Zahl der Aussteller von über 1250 auf Anhieb das „alte“ Niveau erreicht (Stand Februar 2022), signalisiert die Bedeutung der JEC World: Die Composites-Branche braucht ihre Leitmesse. Zu groß ist das Innovationstempo, um länger zu warten. Und zu hoch sind die Anforderungen an Faserverbundtechnologien, um ohne den globalen Branchentreff mit seinen Netzwerk-Möglichkeiten auszukommen.

Die auf 3. bis 5. Mai verschobene JEC World 2022 bekräftigt mit ihrem inhaltlichen Schwerpunkt den Anspruch, Leitveranstaltung zu sein. Das wird am Rahmenprogramm sichtbar. Es spielte von Anfang an eine entscheidende Rolle, um Composites als Leichtbautechnologie publik zu machen und in der Industrie zu etablieren. Heute geht es um Nachhaltigkeit: Unter dem Motto „Composites for a Sustainable World“ organisiert die Messe vier Konferenzen rund um das Thema.

Vier Konferenzen zu Nachhaltigkeit

Diese Sessions stellen Strategien entlang der Wertschöpfungskette zur Diskussion, um sich einer Kreislaufwirtschaft anzunähern. Schlagworte sind Reduzieren, Wiederverwenden und Wiederverwerten. Die Beiträge von Industriexperten sollen anregen, „die Art und Weise zu überdenken, wie wir heute Dinge tun“. Das Programm: https://rb.gy/jumee3.

Die Sessions zur Nachhaltigkeit betten sich ein in das Rahmen- und Kongressprogramm, das weiter wächst. So finden die JEC-Konferenzen erstmals auf zwei Foren in den Hallen 5 und 6 statt und lassen sich über die drei Messetage hinweg im Livestream verfolgen. Zu den Kongressformaten gehören zum Beispiel auch die Ländersessions Korea, Niederlande und USA. Oder die „Session by Altair“ mit dem Titel „Simulation – The Key to Sustainable Product Development“ am Dienstag und die „Session by Dassault Systems“ mit dem Titel „Future Composites: Combining Accessible Design, Scalable Simulation & Reliable Manufacture” am Mittwoch. Die übergreifende Agenda aller Konferenzen findet sich hier: https://rb.gy/8hjmun.

Startup-Wettbewerb als Erfolgsmodell

Der Wettbewerb „JEC Composites Startup Booster“ ist laut Veranstalter zum Erfolgsmodell dafür geworden, internationale Start-ups mit ihren neuartigen Ansätzen ins Gespräch zu bringen. Dadurch bahnen sich Geschäftsmöglichkeiten an, die nicht nur zum Nutzen der jungen Unternehmen sind. Jährlich erhalten 20 ausgewählte Start-ups als „Finalisten“ die Chance, sich öffentlich vorzustellen. Auf der JEC World 2022 geschieht dies in zwei „Pitch-Sessions“ am ersten Messetag. Eine Expertenjury zeichnet tags darauf die drei Gewinner und einen Gewinner für Nachhaltigkeit aus. Laut JEC Group hat der Startup Booster in den fünf Jahren seines Bestehens über 500 innovative Projekte aus über 50 Ländern, 80 Finalisten und 30 Gewinner hervorgebracht, darunter Arevo, Continuous Composites, ComPair, Fortify und Vartega.

Noch größeren Einfluss auf die Branche dürften die Innovation Awards haben, die seit mehr als 20 Jahren in der Verbundwerkstoffindustrie vergeben werden. Sie inspirieren und geben Anstöße zur Zusammenarbeit der Akteure. Angesichts immenser Herausforderungen im Blick auf rationelle Fertigung und Nachhaltigkeit von Composites ist dies nach wie vor bedeutsam.

Innovation Awards in zehn Kategorien

Die Awards werden in zehn Kategorien vergeben. Für 2022 stehen die 30 Finalisten schon fest, die allerdings nur teilweise auch als Aussteller auftreten. Die Preisverleihung findet eine Woche vor der JEC World 2022 am 26.4. in Paris statt und wird ebenfalls per Livestream übertragen.

Kostproben aus den Innovationen: Die Composite Integration Ltd hat die technologischen Voraussetzungen geschaffen, um einen kompletten Hubschrauberrumpf als ein einziges Formteil herzustellen – ohne Klebeverbindungen. Die Briten entwickelten dafür diverse Werkzeuge und Verfahrenstechniken. Den Auftrag dazu vergab Hill Helicopters für das Modell HX50 mit dem Ziel, Gewicht einzusparen, Steifigkeit zu erhöhen und die Lebensdauer zu verbessern.

BMW setzte einen Konstruktionsansatz um, bei dem Kohlenstofffasern nur entlang der Lastpfade verwendet werden. Das Stab-basierte Design sorgt für hohe Kosteneffizienz. Audi besticht mit einer nahtlosen Integration von flexiblen Solarfolien in flächige Composite-Bauteile wie Autodach oder Motorhaube. Diese Lösung halbiert das Gewicht eines Solarglasdachs. Und BASF (USA) liefert für den Jeep Grand Cherokee eine Composite-Tunnelverstärkung, die Stahl ersetzt. Die mit Thermoplast umspritzte Pultrusionsanwendung entsteht vollautomatisiert.

www.jec-world.events