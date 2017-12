Kompakte und stabile Kraftpakete

Anzeige

Der Platz in modernen Maschinen und Anlagen ist knapp bemessen. Gleichzeitig erschweren große, massive Anbauteile die Montage und das Handling. Dieser Entwicklung wirkt SMC mit den neuen, kompakten Führungszylindern mit Doppelkolben der Serie JMGP entgegen: Die neuen Modelle (rechts im Bild) sind fast 70 % leichter als die etablierten Kompaktzylinder der Serie MGP. Gleichzeitig wurden in Höhe und Länge jeweils zwischen 25 und 35 % eingespart. Die Kompaktzylinder der JMGP-Serie werden mit Kolbendurchmesser von 12 bis 100 mm angeboten und können Hübe bis 200 mm realisieren. Insgesamt drei verschiedene Montageoptionen und die Möglichkeit, die Druckluft von vier Seiten aus anschließen zu können, sorgen laut Angaben für maximale Flexibilität in jeder Einbausituation. Ausgestattet mit einer Anschlagdämpfung sind die JMGP-Zylinder äußerst schonend, wenn sie Güter heben, schieben oder klemmen. Die starken Doppelzylinder mit Führung verleihen eine hohe Seitensteifigkeit.

