Komplettlösung sichert zuverlässigen Pumpenbetrieb

Anzeige

Die beim Trinwasserversorger Perlenbach eingesetzten Systeme für eine vorausschauende Wartung und Schmierung von Aggregaten sichern den störungsfreien und zuverlässigen Betrieb rund um die Uhr.

Schaeffler hat seine Predictive Maintenance-Lösungen zur Überwachung und Schmierung von Aggregaten inzwischen bei einigen Kunden im Einsatz, einer davon ist der Wasserversorgungszweckverband Perlenbach: Er versorgt 50.000 Einwohner in sieben Gemeinden der Nordeifel mit Trinkwasser. Um einen störungsfreien und zuverlässigen Betrieb zu garantieren, müsste Perlenbach seine Anlagen rund um die Uhr besetzen und überwachen. Denn Lagerdefekte in den Kreiselpumpen könnten zu einem Ausfall führen und somit die Wasserversorgung gefährden. Man entschied sich daher, eine permanente Überwachung und Schmierung der Aggregate einzuführen. Mit Schaeffler fand der Wasserversorger einen kompetenten Partner zur Realisierung einer vorausschauenden Instandhaltung.

In Verbindung mit dem ebenfalls von Schaeffler stammenden Schmierstoffgeber Concept8 ermöglicht das vorkonfigurierte Condition Monitoring-System SmartQB einen störungsfreien Betrieb. Die Stand-alone-Komplettlösung erkennt Unregelmäßigkeiten an Elektromotoren, Pumpen, Lüftern und deren Wälzlagern. Ob Lagerschaden, Unwucht, Reibung, Temperaturanstieg oder Veränderung des Schwingungsmusters – der SmartQB identifiziert die möglichen Fehlerursachen und gibt anschließend eine Klartextmeldung aus. Durch die Integration des gemeinsam mit Mitsubishi Electric entwickelten Systems in die Leitstandsvisualisierung wird das Instandhaltungspersonal frühzeitig über sich anbahnende Schäden informiert und kann Wartungsmaßnahmen und eventuelle Ersatzteilbeschaffungen sofort einleiten. Joachim Dankwardt, stellvertretender Abteilungsleiter Wassergewinnung/Aufbereitung bei Perlenbach, weiß: „Zustandsüberwachung bedeutet für uns Versorgungssicherheit.“

Keine Vorkenntnisse notwendig

Ein Vorteil der Lösung: Der SmartQB ist ein vorkonfiguriertes Plug&Play-System und damit sehr leicht in Betrieb zu nehmen. „Herkömmliche Systeme zur Maschinenüberwachung sind kostspielig und kompliziert. Der SmartQB hingegen ist so einfach, dass unser Personal keinerlei spezifisches Wissen auf dem Gebiet der Schwingungsdiagnose benötigte. Es konnte sofort losgehen“, berichtet Dankwardt. Die Elektrofachkräfte vor Ort konnten den SmartQB direkt an das Leitsystem sowie das Telefon-Notrufwählgerät anbinden.

Der letzte Ausfall einer Pumpe bei Perlenbach entstand durch Überschmierung eines Lagers. Dieser Problematik wirkt der oben bereits erwähnte Schmierstoffgeber entgegen. Bis zu acht Schmierstellen versorgt er mit der richtigen Menge Fett. Mangelschmierung oder Überfettung sowie daraus entstehende Schäden können vermieden werden. In der Nordeifel ist die Spannungsversorgung des Schmierstoffgebers mit der Pumpe gekoppelt. Dadurch wird nur dann geschmiert, wenn die betroffene Pumpe tatsächlich läuft.

Mit dieser Komplettlösung, bestehend aus Condition Monitoring und bedarfsgerechter Nachschmierung, ermöglicht Schaeffler eine frühzeitige Planung von Wartungsarbeiten. Kunden können so ihre Instandhaltungsprozesse nachhaltig optimieren sowie die Verfügbarkeit und Produktivität erhöhen. _dk

info Das Frühwarnsystem Das Smart QB wurde speziell für die Erkennung von Unregelmäßigkeiten an Elektromotoren, Pumpen, Lüftern und deren Wälzlager entwickelt und ist ab Werk fertig konfiguriert. Die aus den Schwingungsdaten automatisch generierten Klartextmeldungen erscheinen auf dem 7“ großen Display. Das System kann fünf Fehlerursachen identifizieren: Lagerschaden, Unwucht, Reibung/Kavitation (bei Kreiselpumpen), Temperaturanstiege sowie alle generellen Veränderungen in den Schwingungsmustern, die nicht eindeutig einem der zuvor genannten Fehlerursachen zuordenbar sind und weitere Analysemaßnahmen erforderlich machen. Laut Schaeffler kann jeder Betriebselektriker das System installieren und ohne schwingungstechnisches Vorwissen in Betrieb nehmen. Über das Touch-Display erhält das Personal alle relevanten Informationen, von der Montage über Handlungsempfehlungen im Fehlerfall bis hin zu den Kontaktdaten des technischen Supports. Beim ersten Start wählt der Kunde eine von 16 Sprachen aus und ersetzt gegebenenfalls die standardmäßig eingestellten Kontaktdaten des technischen Schaeffler-Supports durch eigene Angaben. Nach Auswahl der Komponente, auf die der FAG QB-Sensor befestigt ist (Motor, Pumpe oder Lüfter), der Angabe „drehzahlvariable Maschine“ oder „drehzahlkonstante Maschine“ und der Eingabe des individuellen Aggregatnamens wählt der verbaute FAG SmartQB-Sensor automatisch die beste Messkonfiguration aus und das System ist bereit für den Lernmodus. Dieser läuft automatisch ab. An einem Gehäuse können insgesamt sechs Sensoren in beliebiger Aufteilung auf einzelne Aggregate betrieben werden.

20. Juli 2018