Die Lithium-Ionen-Zellen in Hochleistungsakkus bieten eine sehr hohe Energiedichte. Allerdings können sie anfällig hinsichtlich der thermischen Stabilität sein. Berstscheiben sorgen für eine kontrollierte Druckentlastung bei Überhitzung.

Andreas Bösebeck

Manager CEP/OEM, Bormann & Neupert by BS&B GmbH in Düsseldorf

Sicherheit ist neben der Kapazität das Schlüsselkriterium für den Markterfolg von Energiespeicherlösungen im Zukunftsfeld Elektromobilität. Im Fall von kritischen Überdrücken in den Akkuzellen braucht

es eine kontrollierte, gerichtete und damit sichere Druckentlastung, die durch Berstscheiben erfolgt.

Als Komponenten für den OEM-Bereich der Automobilindustrie bietet Bormann & Neupert by BS&B jetzt Berstscheiben in kleinsten Durchmessern und mit niedrigen Ansprechdrücken für den Einsatz in Lithium-Ionen-Akkus und -Battery-Packs, der aktuell am weitesten verbreiteten Speichertechnologie. Mit ihnen bleiben die Elektrofahrzeuge selbst, benachbarte Akkuzellen und -module sowie die Fahrgäste vor Gefahren durch unkontrolliert austretende Chemikalien oder Flammen geschützt.

Ursache für einen zu hohen Innendruck ist zumeist Überhitzung aufgrund von Überlastung, Kurzschluss oder Überladung. Verstärkt wird das Problem, weil mit steigender Temperatur der Innenwiderstand der Akku-Zellen wächst. Das wiederum lässt insbesondere bei den hohen Stromflüssen während der Schnellladung die Temperatur noch weiter ansteigen. Diese Reaktionskette muss unterbrochen werden, um ein Durchgehen – einen so genannten Thermal Runaway – und damit einen Brand der Zelle zuverlässig zu verhindern.

Erhebliches Sicherheitsplus bei schnellem Druckanstieg

Als Sollbruchstelle geben die eVent-Berstscheiben von Bormann & Neupert by BS&B beim vorab definierten Ansprechdruck hochpräzise nach. Dabei öffnen sie unmittelbar einen größtmöglichen, strömungsgünstig geformten Auslassquerschnitt; gerade bei einem schnellen Druckanstieg bietet das ein erhebliches Sicherheitsplus. Das Gehäuse der im regulären Betrieb hermetisch verschlossenen Akkuzelle bleibt dabei intakt. Der Anbieter mit Sitz in Düsseldorf gestaltet und fertigt die Berstscheiben im kundenspezifischen Design für jede Einbausituation. Zusätzliche Aggregate oder eine weitere Isolation sind nicht notwendig.

Die Lieferung erfolgt „ready to fit“ als integrierte, einbaufertige Komponente für eine schnelle und wirtschaftliche Akkuproduktion. Die kompakte Größe der Niederdruck- und Mitteldruck-Berstscheiben ab 3 mm erlaubt eine einfache Positionierung in vorhandene Moduldesigns nach sicherheitsoptimierten Maßstäben. Auch in kleinsten Nennweiten lassen sich bereits Berstdrücken ab 0,3 bar realisieren. Präzise Vorkerbungen gewährleisten in allen Größen ein kontrolliertes Bersten. Gefertigt werden sie aus 316 Edelstahl, Nickel 200, Inconel oder Aluminium.

Auslösegenauigkeit und dauerhafte technische Leckagefreiheit bewiesen

Alle Varianten dieser Berstscheiben haben ihre Auslösegenauigkeit und dauerhafte technische Leckagefreiheit in der chemischen Industrie seit Langem unter Beweis gestellt. Als Komponenten für die Akkutechnologie in Elektrofahrzeugen sichern sie Wartungsfreiheit und dauerhafte Vibrationsfestigkeit über die gesamte Betriebszeit. Das macht sie anderen Lösungen für kleine Bauräume, etwa Sicherheitsventilen, überlegen; sie sind außerdem leichter und geben schneller den maximalen Durchflussquerschnitt frei. Die durch Last- und Temperaturwechsel auftretenden Druckschwankungen in den Akkuzellen verkraften die Berstscheiben problemlos dauerhaft, wenn sie bis zu 90 Prozent des eVent-Ansprechdrucks entsprechen. Zum Schutz der Gehäuse können Akkuhersteller die Entlastungen selbstverständlich mit Ausgleichsmembranen kombinieren. Ein ungewolltes Ansprechen durch Materialermüdung ist nahezu ausgeschlossen.

Die Zertifizierung des Produktionsstandorts gemäß dem Qualitäts-Management-Standard TS 16949 gewährleistet, dass alle anwendungsorientiert hergestellten Sicherheitsarmaturen auch die Anforderungen der International Automotive Task Force erfüllen. In ihr haben sich die wichtigsten Automobilhersteller zusammengeschlossen, um weltweit gültige Qualitätsstandards für Zulieferer der Branche festzulegen.

Neben dem OEM-Bereich für die Automobilbranche bietet Bormann & Neupert by BS&B die Berstscheiben vor allem für den Einsatz in der Luftfahrt sowie in hochsicherheitsrelevanten Umgebungen wie Sicherheitssystemen zum Schutz vor Feuer oder in Kühlsystemen an. Zahlreiche Varianten in Design, Abmessung und Material ermöglichen eine anwendungsgerechte Auslegung.

Die Neuentwicklung vom Typ Ski ist die erste gegendruckunabhängige Berstscheibe. Unabhängig vom Gegendruck Herkömmliche Berstscheiben reagieren auf die Druckdifferenz zwischen Ein- und Auslassseite. Ein schwankender Gegendruck beeinflusst den Ansprechdruck also maßgeblich und kann so ein Sicherheitsrisiko in kritischen Anwendungen verursachen. Die neue Umkehr-Berstscheibe SKi von Bormann & Neupert by BS&B schützt jetzt zum ersten Mal vollkommen unabhängig vom Gegendruck vor unerwünschtem Überdruck. Die neu entwickelte Druckentlastung ist damit eine hochpräzise, kostensparende Alternative zum bisherigen Vorgehen, zwei Berstscheiben in Reihe zu installieren. Ihre Gestaltung halbiert den Montageaufwand und erfordert nur noch einen Halter. Die Entwicklungsingenieure von BS&B haben in der SKi zwei Einzelberstscheiben zu einem kompakten Bauteil vereint. Der Clou: Das auslasseitige Element schützt das dem Prozessmedium zugewandte vor dem schwankenden Gegendruck. Ein mit atmosphärischem Druck belegter Zwischenraum entkoppelt die beiden Elemente. Dank dieser Konstruktion kann der Ansprechdruck der SKi kompromisslos an den spezifischen Anwendungsanforderungen ausgerichtet werden. Der Effekt eines zu hohen Prozessdrucks durch einen erhöhten Gegendruck ist dadurch sicher ausgeschlossen. Die SKi bietet damit ein entscheidendes Sicherheitsplus und ist zugleich so einfach zu handhaben wie eine konventionelle Berstscheibe. Auch die entsprechenden Berstscheiben-Halter für die SKi-Montage sind im Programm: Die gegendruckunabhängige Berstscheibe lässt sich mit dem selbstzentrierenden und vormontierbaren Halter vom Typ SRI-7RS kombinieren.

18. September 2018

