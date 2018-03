Digitale Steuerung des logistischen Netzwerks aus einer Hand

Anzeige

Mit der „Digital Supply Chain“ leistet Körber Logistics und ihre Geschäftsbereiche Systemintegration, Produktlösungen und Software einen Beitrag zu Industrie 4.0 und schlagen den Bogen zur Vernetzung mit aktuellen und zukünftigen Anforderungen in Handel und Dienstleistung. Das Unternehmen ist in der Lage, das gesamte logistische Netzwerk digital zu steuern und über passende Schnittstellen miteinander zu verzahnen. Das reicht von der Smart Factory über das Warehouse und die Distributionszentren bis hin zum Endabnehmer. Damit ist die Digitalisierung aller Prozesse innerhalb der Logistik ins Leistungsportfolio integriert. Partner Aberle stellt Referenzprojekte zu Produktions- und Warehouse-Anwendungen vor, die mit intelligent gesteuerten und vernetzten Systemen zur Steigerung von Effizienz, Transparenz und Flexibilität beitragen. Grundlage ist beispielsweise das Softwaretool „Virtualplant“, das die Planung und Inbetriebnahme einer Anlage durch 3D-Echtzeit-Emulation unterstützt. Damit werden Fördertechnik-Komponenten in der Planungsphase virtuell abgebildet, simuliert, und an die beteiligten IT-Systeme und Steuerungen angebunden. Das Tool kommuniziert mit den realen IT-Systemen in Echtzeit. Mit dem PMS steht Lagerbetreibern ein Verwaltungssystem zur Verfügung, das – von der Lagerverwaltung über die Materialflusssteuerung bis hin zur Visualisierung inklusive Energiemanagement – mit vier aufeinander abgestimmten, voneinander unabhängigen Softwaremodulen alle Verwaltungs- und operativen Bereiche der Intralogistik abdeckt.

27. März 2018