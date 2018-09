Fahren ohne Kraftaufwand

Anzeige

Das JLF von Jung (Halle 9, Stand C01) ist in zwei Varianten erhältlich: das JLF 3,5 M mit 3500 kg und das JLF 5 M mit 5000 kg Tragfähigkeit. Die Fahrwerke sind ergonomisch und kraftsparend bedienbar und können als Lenkwerk, Fahrwerk oder Tandem genutzt werden. Die Lenkkräfte aus dem Stand unter Last sind bis zu 80 % geringer als bei herkömmlichen Lenkwerken. Mit einer starren Achse wird in Fahrtrichtung dirigiert, während je zwei bewegliche Lenkrollen in alle Richtungen gedreht werden können. Der kugelgelagerte Drehteller ist mit einem rutschfesten Rautengummi belegt. Das Anschlussstück lässt sich zum Einhängen einer Deichsel und zum Anbringen einer Verbindungsstange nutzen. Das JLF 3,5 M wiegt nur 25 kg, das JLF 5 M 28 kg. Die Einbauhöhe von 150 mm erlaubt eine Durchfahrt bei geringer Raumhöhe. Die spurtreuen Professional-Rollen sind für jeden Bodenbelag geeignet und resistent gegen Späne. Als Ergänzung zu den Transportfahrwerken sind Maschinenheber erhältlich.

