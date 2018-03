Integrierte Leitungsführung bei Elektrohängebahnen

Anzeige

Speziell für den Einsatz an Elektrohängebahnen mit Schleifleitungen hat Conductix-Wampfler einen neuartigen Stromabnehmer mit integrierter Leitungsführung entwickelt. Das Gerät aus dem Pro-EMS-Baukasten ermöglicht Smart Solutions in der Intralogistik. Zudem zeigt der Hersteller das neue Datenübertragungssystem Profidat für Anwendungen in der Kran- und Lagertechnik. Das kombinierte Datenübertragungssystem vereint einen Datenübertragungskanal mit einem Schleifleitungsprofil, das als Erdungsschleifleitung genutzt werden kann. Mit einer Datenübertragungsrate von bis zu 100 Mbit/s, einem Echtzeitkanal für Profinet-Sicherheitssignale (Profisafe) und einer Audio- und Videoübertragung per Ethernet erfüllt es die gestiegenen Anforderungen der Automatisierung.

29. März 2018