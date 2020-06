Maschinenbauer Ebawe nutzt Krantechnik aus Künzelsau

Anzeige

Bei Ebawe gehört das zügige und sichere Stapeln von schweren Betonplatten zum Alltag. Die knifflige Aufgabe meistert der Maschinenbauer mit Krantechnik von Stahl Cranesystems.

Auf dem Firmengelände von Ebawe Anlagentechnik in Eilenburg bei Leipzig werden schlüsselfertige Produktionsanlagen für den Betonfertigteilbau geplant, entwickelt und produziert. Danach werden die maßgeschneiderten Lösungen inklusive Steuerungstechnik beim Kunden installiert. Dabei werden jeden Tag Stahlpaletten jeglicher Art und Größe mit einem teilautomatisierten Palettenkran gestapelt und verladen. Bei der Krantechnik verlassen sich die Eilenburger auf Krantechnik von Stahl Cranesystems mit Sitz im schwäbischen Künzelsau.

Als die Produktion auf dem Firmengelände erweitert wurde, mussten die Sachsen die Umschlagleistung anpassen. Das Stapeln und Verladen der Paletten musste künftig schneller ablaufen. Deswegen wurde der ebenfalls in Eilenburg angesiedelte Kranservice Gokran GmbH damit beauftragt, einen leistungsstarken, teilautomatisierten Palettenkran zu installieren. Die intelligente Krantechnik stammt dabei nach wie vor von Stahl Cranesystems.

Der Zweiträger-Brückenkran übernimmt die Paletten in Längsrichtung zur Halle aus der Produktion, dreht diese mit Hilfe einer automatischen Positionierung um 90 Grad und stapelt sie schließlich auf den Lagerplätzen übereinander. Die Palette wird dabei mit einer zielgesteuerten Zange aufgenommen, die ihre Greifarme halbautomatisch so einrichtet, dass die Stahlpalette sicher gegriffen wird und formschlüssig am Lastaufnahmemittel hängt.

Alle Funktionen des Kranes und des Lastaufnahmemittels werden über Frequenzumrichter gesteuert. Die Daten laufen über Profinet und werden durch eine an der Kranbrücke installierten SPS Siemens S7–1200 organisiert. Gesteuert wird der gesamte Kran inklusive Lastaufnahmemittel mit einer Funkfernsteuerung. Einzellasten, Fehleranzeige und Bedienhinweise werden dabei in einem Display visualisiert.

Der Zweiträger-Brückenkran mit einer Spurweite von knapp 30 m ist mit zwei Laufkatzen und frequenzgeregelten Seilzügen ausgestattet. Die Tragfähigkeit liegt bei insgesamt 16.000 kg. Hubwerke, Radblöcke mit funkgesteuerten Fahrantrieben, gekoppelte Kopfträger und Fahrgetriebe für die Kranbrücke stammen aus Künzelsau. Die Schwaben haben sich auch um die komplette Steuerungstechnik einschließlich der Inbetriebnahme gekümmert. Die Frequenzumrichter der Hebezeuge werden über eingebaute Synchro-Karten kontinuierlich abgeglichen, sodass sich die Lasthakenstellung bei der Anwahl des Tandembetriebs nicht ändert.

Beim Starten des Krans und Anhängen der Traverse werden die Lasthaken teilautomatisch ausgerichtet. Eine gleichmäßige Belastung ist dabei das wichtigste Kriterium. Anschließend erfolgt eine Referenzfahrt sämtlicher Antriebe der Palettentraverse. Damit ist gewährleistet, dass die Traverse bei gleichmäßiger Lastverteilung auf die Hubwerke waagrecht hängt und alle Funktionen einsatzbereit sind.

Gokran wurde im Jahr 2011 gegründet. Seither arbeiten die Spezialisten aus Künzelsau eng mit dem Eilenburger Kranservice zusammen. Regelmäßig werden Krankits, Seilzüge und Krankomponenten für diverse Projekte nach Sachsen geliefert. Ebawe wiederum ist ein langjähriger Kunde von Gokran. „Durch die professionelle und enge Zusammenarbeit konnten wir das Projekt in kurzer Zeit realisieren“, freut sich Gokran-Chef Ronald Gollasch. „Der neue Palettenkran beschleunigt die Arbeitsabläufe bei unserem Kunden erheblich.“ (us)