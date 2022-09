Spezielle Greifer für Kleinladungsträger

Die Handhabungsexperten von Best Handling Technology (Halle 7, Stand 7204) zeigen in Stuttgart ein breites Spektrum ihres Produktportfolios. Eine Besonderheit in diesem Jahr ist der eigens konstruierte Greifer für Kleinladungsträger (KLT) am druckluftbetriebenen Balancer ezzFLOWpneumatic, der das Handhaben der KLTs vereinfacht und zugleich beschleunigt. Ebenfalls für schnelles und effizientes Arbeiten, ohne dass dabei die Sicherheit auf der Strecke bleibt, ist der Vakuumheber ezzFAST konstruiert, der mit zahlreichen Wechselwerkzeugen für unterschiedliche Gebinde eingesetzt werden kann. Der Vakuumheber ezzFASTlite eignet sich besonders für das schnelle Handling von kleinen Gebinden. Mit dem elektrischen Balancer ezzFLOWsmart lassen sich Gebinde präzise und positionsgenau hantieren, montieren oder fügen. Und mit der mobilen Hebehilfe ezzLIFTmaster mit verstellbarer Gabel und Rollenwender kann der Anwender Gebinde zu unterschiedlichen Positionen bewegen. Alle Lösungen sind laut Hersteller nach den Grundprinzipien „sicher, produktiv und ergonomisch“ konzipiert, entwickelt und umgesetzt. „Messen sind für uns wichtig, um neue Leads zu generieren und unsere Lösungen zu präsentieren“, sagt Winfried Kaiser, Geschäftsführer Best Handling Technology. „Es ist für uns essenziell, dass der Kunde unsere Lösungen nicht nur sehen, sondern auch anfassen und testen kann.“

Kontakt:

Best Handling Technology GmbH

Ludwig-Rinn-Straße 10

35452 Heuchelheim

Tel. + 49 (0)641 132 70 863

www.besthandlingtechnology.com