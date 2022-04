Maschinenbauer Risomat setzt auf Drahtwälzlager von Franke

Elektromotoren jeglicher Größe bewegen unsere Welt. Risomat stellt mit seinen Fertigungsanlagen E-Motoren und Generatoren hochautomatisiert her. Für seine Sondermaschinen nutzt das Unternehmen spezifische Drahtwälzlager von Franke.

» Christoph Robisch, freier Fachjournalist und Geschäftsführer der Robisch und Paukner GbR, Hüttlingen

Das Unternehmen Risomat im oberschwäbischen Baienfurt entwickelt und baut Produktionslösungen für die Elektroindustrie: von der einzelnen Fertigungszelle bis hin zur kompletten Produktionslinie. Seit den 80er-Jahren treibt Risomat die Automatisierung in der Produktion von Elektromotoren voran. Und bereits seit 2010 baut Risomat komplette Produktionslinien für E-Auto-Traktionsmotoren.

Der Maschinenbauer hat schon viele deutsche Automobilhersteller und Zulieferer ausgerüstet: E-Motoren in Fahrzeugen unter anderem von VW, Audi, BMW und Bosch werden auf Risomat-Linien gefertigt. Das Firmen-Portfolio beschränkt sich jedoch nicht ausschließlich auf das Thema E-Traktionsmotoren. Allein im Auto gibt es zahlreiche weitere E-Motoren, die mit Risomat-Maschinen hergestellt werden können. Auch in Generatoren, Pumpen, Ventilatoren, Kränen oder Förderanlagen sind Elektromotoren verbaut, welche auf Risomat-Anlagen hergestellt werden. Selbst für schmale Nischen bieten die Elektrofertigungsprofis passende Lösungen. So nutzt etwa Siemens Healthineers die Spulen-Wickel-Automaten der schwäbischen Firma, um damit die Spulen für ihre MRT-Geräte zu produzieren.

Passende Lagerlösungen von Franke

Individuelle Lagerlösungen von Franke, einem Spezialisten für Wälzlager und Linearführungen, kommen an verschiedenen Stellen in den Fertigungslösungen von Risomat zum Einsatz: als zentrales rotatives Lager zum Spulenwickeln beispielsweise, als Hauptlager in Rundtakttischen oder in Modulen zum automatisierten Teilehandling. Risomat nutzt einerseits schlanke Franke-Lagerelemente, die es dem Maschinenbauer ermöglichen, die umschließende Konstruktion nach seinen individuellen Vorstellungen zu gestalten. Zum anderen bezieht Risomat komplette Drehverbindungen, die vom Lagerlösungsexperten kundenspezifisch ausgelegt sind – zum Beispiel mit einer Außenverzahnung. Die Drehverbindungen bieten für Risomat den Vorteil, dass damit der Fertigungsaufwand an den Lagerspezialisten ausgelagert werden kann, was die eigene Produktion verschlankt und beschleunigt.

Vorteile von Franke-Drahtwälzlagern

Das Franke-Prinzip der eingelegten Drahtlaufbahnen bringt für Risomat mehrere Vorteile mit sich: „Überall wo wenig Einbauraum zur Verfügung steht, sind die kompakten Franke-Lager sehr gut geeignet“, führt Christian Halder, Geschäftsführer von Risomat, aus. Die einstellbare Vorspannung von Franke-Lagern ist für den schwäbischen Fertigungsanlagenhersteller besonders bei händisch bedienten Stationen von Nutzen. Wie schwer oder leicht sich beispielsweise ein Werkstückträger drehen lässt, kann bei der Montage genau justiert werden, um die ideale Balance zwischen spielfreier Präzision und Leichtgängigkeit zu finden.

Ein weiteres wichtiges Argument für Franke-Lager sei ihr geringes Gewicht. Risomat nutzt unter anderem Franke-Drahtwälzlager mit über einem halben Meter Durchmesser. Trotz dieser Größe bringen sie nur rund 1 kg auf die Waage, was wiederum der Dynamik zugutekomme und Energie einspare. Nicht zuletzt sprechen die wirtschaftliche Realisierbarkeit großer Durchmesser und die freie Wahl des Lagerdurchmessers für Franke: „Sondermaschinenbau bedarf besonderer Lagerlösungen“, fasst Christian Halder zusammen.

Kundenbeziehung zwischen Franke und Risomat basiert auf ähnlichen Anforderungen

In der Fokussierung auf individuelle Anforderungen, ähneln sich die Unternehmen Risomat und Franke. Senior-Geschäfstführer von Risomat, Hubert Halder erklärt: „Der Hauptvorteil für unsere Kunden ist, dass wir genau auf ihre Problemstellungen und ihr Produkt eingehen. Jeden kleinen Teilprozess passen wir individuell an, damit der Kunde sein Produkt einwandfrei fertigen kann.“ Hinzu komme, dass man sich gut mit den Produkten der Kunden auskenne und sie daher auch hinsichtlich Herstellbarkeit und Auslegung beraten könne.

Und auch bei der Betonung des Themas Innovation gibt es Parallelen. Die wichtigste Aufgabe für sein Unternehmen sieht Hubert Halder darin, den technologischen Vorsprung zu halten. „Das heißt, dass wir die Prozesse und Maschinen den neuartigen Antriebskonzepten anpassen und weiter entwickeln.“ Franke als Lieferant passe in dieser Hinsicht sehr gut zu Risomat: „Franke bietet ein hochqualitatives Produkt. Darüber hinaus schätzen wir, dass man flexibel und innovativ auf unsere Wünsche und Herausforderungen eingeht und mit uns gemeinsam nach Lösungen sucht.“

Kontakt:

Franke GmbH

Obere Bahnstr. 64

73431 Aalen

www.franke-gmbh.de

