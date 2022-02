Maschinenbauer Schnaithmann etabliert Remote Support für globale Kunden und Servicepartner

Für Inbetriebnahme und Fernwartung nutzt die Schnaithmann Maschinenbau GmbH eine Remote-Support-Software der Oculavis GmbH aus Aachen.

Auch bei Anlagen von Schnaithmann können nach der Inbetriebnahme beim Kunden Probleme entstehen. Ungeplante Stillstände, Reparaturen oder Wartungen fordern vom Kundenservice permanente Verfügbarkeit. Die Erfahrung zeigt, dass es oft Kleinigkeiten sind, die Probleme verursachen und für die bis dato die Projektbeteiligten um die halbe Welt fliegen mussten. Wegen der aufwendigen Reisen und dem damit verbundenen Personalaufwand konnten Servicefälle nicht immer zeitnah bedient werden. Deswegen entschieden sich die Schwaben zu einer grundlegenden Veränderung bei den Abläufen im Kundenservice und machten sich auf die Suche nach einer Remote-Support-Lösung.

Bedarfsanalyse für die Nutzung der Remote-Software

Es gibt viele Anbieter für Remote Support-Lösungen. Um sich einen Überblick zu verschaffen und am Ende die richtige Software zu finden, führte Schnaithmann den Auswahlprozess in drei Schritten durch. Zuerst wurden die Anwendungsfelder für den Remote-Support bestimmt, dann folgte eine Bedarfsanalyse für die Nutzung der Software im späteren Live-Betrieb und schließlich wurden mögliche Lösungsanbieter ausgewählt und evaluiert.

Zur Bestimmung der Anwendungsfelder wurden alle Prozesse im Kundenservice kritisch hinterfragt. Das Ergebnis waren drei Szenarien, von denen sich das Management in kurzer Zeit signifikante Zeit- und Kostenersparnisse sowie eine Entlastung der Mitarbeiter versprach. Hierzu gehörten Vorabnahmen von Anlagen im Werk von Schnaithmann, die Endabnahmen beim Kunden vor Ort und die Fehlerdiagnose und Fehlerbeseitigungen aus der Ferne.

Im zweiten Schritt wurde dann eine Liste mit den Anforderungen an die Software erstellt. So musste die Lösung mit unterschiedlichen Geräten kompatibel sein. Wichtig war vor allem die Verfügbarkeit auf iOS- und Android-Mobiltelefonen und Tablets, damit keine zusätzlichen Hardwareinvestitionen nötig sind. Von Anfang an war klar, dass der Softwareanbieter auch das Hosting in der Cloud übernehmen sollte. Die Cloud sollte von Deutschland oder Europa aus betrieben werden, sodass die Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung gewahrt sind. Wichtig waren zudem eine eigene Serverinstanz und Datenbank, damit die Daten physisch von anderen Unternehmen getrennt sind. Ein weiteres Kriterium war die Verschlüsselung der Daten- und Videoverbindungen. Der Softwareanbieter sollte ein transparentes und flexibles Lizenzmodell ohne versteckte Kosten anbieten, das sich jederzeit dem Servicebedarf anpasst. Schnaithmann suchte bevorzugt nach Einzellizenzen für die eigenen Mitarbeiter und nach Floating-Lizenzen, um beliebig viele Kunden und Servicepartner als Nutzer einbinden zu können.

Bild- und Videoaufnahmen für die Dokumentation

Bild- und Videoaufnahmen für die Dokumentation

Für den späteren Live-Betrieb wurden Merkmale definiert. Hierzu gehören Videocalls mit mehreren Teilnehmern und Anmerkungen, die in das Sichtfeld des Servicetechnikers eingeblendet werden, um neben Sprachanweisungen visuelle Elemente bei der Anleitung nutzen zu können. Hinzu kommen Bild- und Videoaufnahmen für die Dokumentation des Servicefalls, um Wissen zu speichern und dies dem Kunden bei Bedarf als Servicereport zur Verfügung stellen zu können.

Zunächst stellte Schnaithmann einen Pool an potenziellen Lösungsanbietern auf. Auf der Basis von Live-Demonstrationen konnte eine erste Selektion vorgenommen werden. Die verbliebenen Softwarelösungen wurden anschließend über einen Zeitraum von vier Monaten getestet und mit dem Anforderungskatalog abgeglichen. Das geeignete Programm wurde schließlich über die Gewichtung der einzelnen Kriterien gefunden. Am Ende des Auswahlprozesses entschieden sich die Spezialisten aus Remshalden für Oculavis und dessen Software-Plattform Oculavis Share. Zu den Hauptgründen für die Entscheidung zählt Volker Sieber, Projektverantwortlicher und langjähriger Entwicklungsleiter bei Schnaithmann, die benutzerfreundliche und intuitive Bedienung der Plattform. Lange Einarbeitungsphasen und zusätzliche Schulungen der Nutzer seien nicht notwendig.

Serviceprozesse werden in der Remote-Plattform abgebildet

Durch das Cloud-Setup auf Microsoft Azure in Amsterdam mit eigener Serverinstanz und Datenbank war die Softwarelösung sofort einsatzbereit und konnte dadurch leicht in die bestehende IT-Landschaft integriert werden. Die Serviceprozesse werden über sogenannte Cases in der Remote-Plattform abgebildet. Vorabnahmen und Inbetriebnahmen lassen sich gut planen. Über das Nutzermanagement erhalten externe Anwender wie Kunden oder Servicepartner personalisierte Zugänge und Berechtigungen für HD-Videocalls oder zur Einsicht in Produktdokumentationen.

Im Servicefall lassen sich die durchzuführenden Prozess-Schritte vorab anlegen und die benötigten Dokumente hinterlegen. Über die Fall-Historie können offene Punkte eingesehen und abschließend geklärt werden. Bei Videocalls sind Daten- und Videoverbindung verschlüsselt. Bild- und Videoaufnahmen dokumentieren die durchgeführten Arbeiten und werden bereits während der Live-Session dem Servicefall zugeordnet, was eine aufwendige Nacharbeit einspart. Ein Fallbericht, der alle Informationen wie Metadaten, Screenshots oder Kommentare beinhaltet, kann als abschließende Zusammenfassung dem Kunden zur Verfügung gestellt werden.

Digitale Serviceprozesse statt analoge Arbeiten mit hohem

Papierverbrauch

Innovatives Service-Erlebnis für den Kunden

„Mit der Augmented-Reality-Lösung können wir unseren Kunden im Fehlerfall hochwertige und videounterstützte Hilfestellung geben, ohne vorher anreisen zu müssen“, fasst Volker Sieber die Vorteile der Software zusammen. „Das reduziert die Stillstandszeiten signifikant und der Kunde profitiert von einer gesteigerten Anlagenverfügbarkeit.“ Expertenunterstützung, Abnahmen und Inbetriebnahmen von Anlagen sowie Fehlererkennung und -behebung lassen sich jetzt aus der Ferne durchzuführen. Zugleich werden die Mitarbeiter entlastet. Analoge Arbeiten mit einem hohen Papierverbrauch lassen sich durch digitale Serviceprozesse ersetzen. Die Effizienz bei der Betreuung von Kunden und Servicepartnern wird gesteigert und die Reisekosten zugleich reduziert. Und nicht zuletzt verschafft die neue Softwarelösung dem Kunden ein innovatives Service-Erlebnis.

In der Zukunft will Schnaithmann weitere Anwendungsfälle auf die gleiche Weise abdecken. So ist angedacht, die Software im technischen Vertrieb zu nutzen und Kunden in virtuellen Touren durch das Technikum in Remshalden zu führen. (us)

Kontakt:

Schnaithmann Maschinenbau GmbH

Fellbacher Straße 49

73630 Remshalden

Tel. +49 715197320

info@schnaithmann.de

www.schnaithmann.de