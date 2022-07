Maßgeschneiderte Composites werden serienfähig

Dass höchstbelastbare Bauteile nicht häufiger aus maßgeschneiderten, leichten Composites hergestellt werden, hat einen einfachen Grund: Durch „Tailored Fibre Placement“ entstehende Preforms sind nicht vorimprägniert und daher sehr viel aufwändiger zu verarbeiten als das Standard-Halbzeug Prepreg. Das Verbundprojekt „FreePreg“ ändert dies und ermöglicht die Serienproduktion von Hightech-Bauteilen.

» Dr. Max Schwab, Andreas Bündgens M.Sc., Projektleiter FreePreg am Institut für Textiltechnik ITA, RWTH Aachen

Die Ausgangssituation: Hochleistungsbauteile aus Faserverbundwerkstoffen (FVW) entstehen zu einem großen Anteil (45 %) aus vorimprägnierten Halbzeugen. Diese mit Harz vorimprägnierten Textilien, sogenannte Prepreg (englisch „pre-impregnated“), werden in einem nachgelagerten Schritt rationell zum finalen Bauteil konsolidiert. Weil in den Prepreg klassische Verstärkungstextilien wie Gelege oder Gewebe sowie unidirektional (UD)-verstärkte Halbzeuge zum Einsatz kommen, fallen bei der Herstellung allerdings große Abfallanteile an. Die Abfälle entstehen insbesondere dadurch, dass hochfeste Verstärkungsfasern (wie Carbonfasern) nur in bestimmten Richtungen vorliegen. So sind bei Geweben zum Beispiel nur Verstärkungsrichtungen von 0° und 90° möglich.

Da Prepreg-Verstärkungen sehr teuer und nicht recyclingfähig sind, stößt ihre Verwendung auch deswegen auf Grenzen: Hersteller von FVW-Bauteilen sind auf ein limitiertes Halbzeug-Angebot angewiesen. Maßgeschneiderte Textil-Prepregs sind aktuell nicht im Angebot.

Vorteile maßgeschneiderter Preforms

Durch Tailored Fibre Placement (TFP) hingegen lassen sich maßgeschneiderte Textil-Halbzeuge (sog. Preforms) herstellen – bislang ohne Vorimprägnierung. Dabei werden die Fasern mittels Stickverfahren in einem beliebigen Winkel flächig auf einem Trägersubstrat fixiert. Der Vorteil: Die Fasern können in Richtung des Kraftflusses und endkonturnah abgelegt werden. Damit lässt sich der Faserabfall auf unter 5 % reduzieren. Ein weiterer Vorteil ist das Verwenden von Carbonfaser-Vliesstoff als Trägersubstrat, der sich wiederum aus Prozessabfällen recyceln lässt.

Der Nachteil ist, dass sich die trockene Route der Preforms nicht mit der vorimprägnierten Route der Prepreg-Halbzeuge kombinieren lässt. Dafür müssten die Preforms mit einem Matrixwerkstoff wie Epoxidharz imprägniert werden. Vollflächiges Imprägnieren der TFP-Halbzeuge inklusive Vliesstoff würde jedoch bedeuten, dass ein hoher Verbrauch an Rohmaterialien anfällt und die Bauteile ein hohes Endgewicht haben. Aktuell gibt es keine Technologie, TFP-Halbzeuge zu imprägnieren, so dass sie mit den weit verbreiteten Prepreg kombiniert und mit Harz gemeinsam weiterverarbeitet werden könnten. Eine gezielte Imprägnierung von TFP-Strukturen steht derzeit noch aus.

FreePreg-Prozesskette für Halbzeuge von der Rolle

Das Ziel des Forschungsprojekts „FreePreg“ ist die Entwicklung einer solchen Prozesskette. Der Lösungsansatz beruht auf dem Einsatz eines Rolle-zu-Rolle-Serienprozesses. Die TFP-Verstärkungsstrukturen werden dabei auf Carbonfaser-Vliesstoff aufgestickt.

Der Prozess läuft vollautomatisiert von „Rolle-zu-Rolle“. Bereits heute können ihn aktuelle Industriemaschinen umsetzen. Er sorgt auch für Nachhaltigkeit: Das Carbonfaser-Vlies wird zum Beispiel aus Abfällen der Carbonfaser-Produktion hergestellt. Die Stickmaschine arbeitet vollautomatisch und produziert Preforms auf bis zu 11 Stickköpfen parallel. Sobald das eingespannte Vlies komplett bestickt ist mit Preforms, wird das Material vollautomatisch ausgespannt und aufgewickelt. Gleichzeitig wird ein neuer Carbonfaser-Vliesstoff in den Stickrahmen eingespannt und kann bestickt werden.

Im nachgelagerten Prozessschritt wird die Rollenware imprägniert. Dies erfolgt durch einen selektiven Transferbeschichtungsprozess – ebenfalls Rolle-zu-Rolle. Beschichtet werden lediglich die Bereiche, an denen TFP-Verstärkungen vorliegen. Diese erstmals vorimprägnierten TFP-Preforms nennen wir „FreePreg“ in Anlehnung an die Prepreg. Sie lassen sich in den Laminat-Aufbau einbringen als in einen für Prepreg-Halbzeuge eingespielten und bewährten Prozess. Daraus resultieren Vorteile durch die Reduktion von Lagen, Gewicht und Prozesskosten.

FreePreg-Ansatz industriell umgesetzt

Im Projektvorhaben wurde ein Deckenpanel für den Flugzeuginnenraum von Diehl Aviation, Laupheim, ausgewählt. Das Demonstrator-Bauteil ist auf dem Foto zu sehen. Als Sandwich-Bauteil besteht es aus Decklagen und einer Wabenkern-Struktur.

Die TFP-Preforms können parallel auf Mehrkopf-Stickmaschinen in einem Serienprozess hergestellt werden. Entsprechende Versuche fanden bei den teilnehmenden Partnern ZSK Stickmaschinen GmbH (Krefeld), Digel Sticktech GmbH & Co. KG (Pfullingen) und TFP Technology GmbH (Falkenstein) statt.

Zum Einsatz kam ein hochvernadelter Carbonfaser-Vliesstoff der Tenowo GmbH, Hof. Die selektive Transferbeschichtung entwickelte Tenowo gemeinsam mit JWS Jakob Weiß & Söhne Maschinenfabrik GmbH (Sinsheim).

Mechanische Prüfungen führte das Institut für Textiltechnik (ITA) der RWTH Aachen University an den FreePreg-Laminaten durch. Die Ergebnisse zeigen, dass FreePreg die mechanische Performance von Composite-Bauteilen steigern können: Beim Demonstrator des Deckenpanels ließen sich gegenüber Metall-Verbindungen die Ausreißfestigkeit verdoppeln und die Kerbzugfestigkeit um über 30 % erhöhen. Dies bringt Gewichtsersparnisse bis zu 23 %. Durch Einbringen des FreePreg-Einlegers entfielen Laminatlagen, was die Prozesszeit beim Laminieren der Bauteile um 18 % verkürzte.

FreePreg-Kosten etwa so hoch wie für Prepreg

Aufgrund der Serienfertigung lassen sich die FreePreg-Halbzeuge verhältnismäßig günstig produzieren. Die Halbzeugkosten wurden gemeinsam mit den Industriepartnern in einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung zu 13,84 Euro (netto) berechnet. Sie bewegen sich im Kostenrahmen vergleichbarer Prepreg-Halbzeuge, die jedoch zu höheren Bauteilgewichten führen.

Fazit: Durch „FreePreg“ steht nun eine Prozessroute zur Verfügung, welche die Imprägnierung und Verarbeitung maßgeschneiderter TFP-Preforms zu wettbewerbsfähigen Kosten ermöglicht. Die Projektpartner entwickelten einen Prozess mit hoher Technologie- und Serienreife. Mit dem vorhandenen Know-how lassen sich schon heute Serienprozesse für FVK-Bauteile realisieren, die High Performance bieten und sich dennoch kostengünstig herstellen lassen.

Aktuell bestehen für die Forschung jedoch noch offene Fragen, wie zum Beispiel nach einer vereinfachten Auslegung von Preforms für das TFP-Verfahren sowie im Blick auf die direkte Rückführung von Faserabfällen in die Prozesskette.

Wir danken dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) für die Förderung des Forschungsprojektes „FreePreg“ im Rahmen der Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) des AiF-Forschungsnetzwerks Mittelstand.

Kontakt: Andreas Bündgens, Tel. +49 241 80-23260,

andreas.buendgens@ita.rwth-aachen.de,