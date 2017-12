Mehr Platz im Schaltschrank

Anzeige

Durch die Integration des Servoantriebs direkt in den Servomotor erhält das dezentrale Servoantriebssystem AMP8000 von Beckhoff eine sehr kompakte Bauform. Das Leistungsmodul ist am hinteren Wellenende des Servomotors angebracht. Dadurch sind die Anbaumaße des dezentralen Servoantriebs mit dem der entsprechenden Standard-Servomotoren der AM8000-Baureihe identisch. Diese Verlagerung der Leistungselektronik direkt an die Maschine reduziert den Platzbedarf im Schaltschrank auf ein einziges Koppelmodul, das mit nur einem Kabel über ein Verteilermodul mehrere Servoantriebe versorgt. Das Koppelmodul kann über das ebenfalls per EtherCAT P, also über nur ein Kabel für EtherCAT und Power, verbundene IP-65-Verteilermodul AMP8805 bis zu fünf dezentrale Servoantriebe AMP8000 ansteuern. Das Ergebnis spart laut Hersteller Material, Platz, Kosten und Montageaufwand signifikant ein und eröffnet neue Wege für modulare Maschinenkonzepte. Das dezentrale Servoantriebssystem AMP8000 gibt es in den Flanschgrößen F4 und F5. Verfügbar sind verschiedene Ausführungen mit 0,61 bis 1,23 kW Nennleistung und 2,00 bis 4,8 Nm Stillstandsdrehmoment (F4) oder 1,02 bis 1,78 kW Nennleistung und 4,10 bis 9,7 Nm Stillstandsdrehmoment (F5).

