Gute Nachrichten kommen vom Verband PlasticsEurope: Das Stoffstrombild Deutschland zeigt für 2019, dass 13,7 % der Kunststoffverarbeitungsmenge durch Rezyklate gedeckt wurde, zwei Jahre zuvor waren es noch 12,3 %.

Rezyklate kamen damit häufiger zum Einsatz als je zuvor. Die Rezyklatmenge ist seit der letzten Erhebung vor zwei Jahren um rund 5 % jährlich gestiegen, was wiederum die Einsatzmenge neuer Kunststoffe um 2,5 % reduzierte. Auch der Blick auf die Kunststoffabfallmengen spiegelt dies wider: In Deutschland sind 2019 rund 2,9 Mio. t werkstofflich recycelt worden – 3,2 % mehr als zwei Jahre zuvor. Das ist vor allem auf den Anstieg der Post-Consumer-Abfälle zurückzuführen.

Dennoch: Mehr Tempo nötig

beim Rezyklateinsatz

Trotz dieser Erfolge sieht auch der Kunststoffverband weiter große Herausforderungen und Handlungsbedarf. PlasticsEurope benennt zahlreiche Hürden, die das Kunststoffrecycling erschweren: seien es die fortschreitende Deponierung kunststoffhaltiger Siedlungsabfälle in einigen Teilen Europas, schwierige Marktbedingungen für Rezyklate generell oder sich teilweise widersprechende gesetzliche Regularien zum Beispiel beim Verbraucher- und Umweltschutz. Dabei brauche es ein schnelles Wachstum bei den Rezyklatmengen, um die Nachhaltigkeitsziele von Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft und die damit einhergehende Marktversorgung mit Sekundärrohstoffen besser erfüllen zu können.

Stoffstrombild auf einen Blick

Die Zahlen des aktuellen Stoffstrombilds im Detail: In Deutschland wurden vergangenes Jahr gut 20 Mio. t Kunststoff erzeugt, darunter etwa 2 Mio. t Rezyklate. Zur Herstellung von Kunststoffprodukten wurden 14 Mio t eingesetzt, wovon wiederum 1,9 Mio. t aus Rezyklaten bestanden. Die Kunststoffabfallmenge betrug insgesamt rund 6,3 Mio. t, wovon 46,4 % werkstofflich, weniger als 1 % rohstofflich und 52,8 % energetisch verwertet wurden.

Kunststoffrezyklate kommen dabei in quasi allen Marktsegmenten zum Einsatz: bei hochtechnischen Anwendungen wie in Fahrzeugen und Elektrogeräten ebenso wie auf dem Bau (rund 43 %), in Verpackungen (24 %) und in der Landwirtschaft (11 %).

Erstellt wurde das neue Stoffstrombild durch die Conversio Market & Strategy GmbH im Auftrag einer Vielzahl von Verbänden aus der Industrie. Für die Erhebung wurden mehr als 2000 Unternehmen aus Kunststofferzeugung, -verarbeitung und -verwertung befragt sowie amtliche und weitere Statistiken herangezogen.

Best-Practise-Beispiele online

Wichtige Bausteine auf dem Weg zu einem nachhaltigeren Wirtschaften sind aus Sicht der Kunststofferzeuger neben Rezyklaten aber auch alternative Rohstoffe wie CO2, biobasierte Kunststoffe und Verbesserungen im Produktdesign, ebenso wie Fortschritte in der Digitalisierung: Es brauche Innovationen, um Kunststoffe mehr „im Kreis“ zu führen, so heißt es. PlasticsEurope hat einige dieser Projekte zusammengetragen und stellt in einem „Themenspecial“ 15 aktuelle Best-Practise-Beispiele auf der Verbandsseite vor: http://hier.pro/zqZFz (os)

