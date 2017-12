Mehr Zerspanungsleistung bei höherer Präzision

Anzeige

Seine INA Rundtischlagereinheit YRTC bietet Schaeffler jetzt in X-life Qualität. Komplett neu ausgelegt, übertrifft die Lagereinheit das bisherige Leistungsspektrum hinsichtlich Steifigkeit und Drehzahlen nochmals deutlich, heißt es. Das neue Design der YRTC-Lager bietet um 50 % reduzierte und sehr gleichmäßige Reibmomente. Dadurch ließen sich die Grenzdrehzahlen teilweise um bis zu 80 % anheben. Gleichzeitig konnten die Kippsteifigkeiten um bis zu 20 % gesteigert werden. Mit diesen Leistungsmerkmalen erhält die Baureihe nun auch das X-life-Premiumsiegel, so der Anbieter. Technische Merkmale der Lagerneuheit sind Kunststoff-Käfigsegmente mit speziellem Fettreservoir, konstruktiv optimierte Lagerringe sowie eine optimierte Wälzkörpergeometrie. Außerdem sollen die Lager über exzellente Plan- und Rundlaufgenauigkeiten verfügen. Optional sind auch lagerintegrierte Messsysteme verfügbar. Die YRTC-Lager eignen sich besonders für den Einsatz in Wälzfräsmaschinen sowie in hochbelasteten Positionier- und Schwenkachsen fürs Ultrapräzisionsbearbeiten.

4. Dezember 2017