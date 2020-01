Anzeige

Die im Dezember geplante Konferenz und Fachausstellung New Energy World findet nun im Mai 2020 in Leipzig statt. Fokus der Veranstaltung sind aktuelle Umbrüche und zukünftige Entwicklungen des neuen Energiesystems. ❧

Nora Nuissl

Erneuerbare Energien haben in den ersten drei Quartalen 2019 fast 43 % des Bruttostromverbrauchs in Deutschland gedeckt. Das ist ein Anstieg von knapp fünf Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahreszeitraum (38,1 %) und ein neuer Bestwert, wie das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) und der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) in einer gemeinsamen Auswertung bekanntgaben. Im März dieses Jahres erreichten die Erneuerbaren aufgrund des starken Windaufkommens sogar 52 %. Wenn sich das Wind- und Sonnenaufkommen im vierten Quartal wie im Durchschnitt der letzten Jahre gestaltet, könnte der Erneuerbaren-Anteil im Gesamtjahr 2019 bei rund 42 % liegen, so die Ergebnisse des ZSW und des BDEW.

Ebenfalls positiv: In den ersten drei Quartalen 2019 wurden rund 183 Mrd. kWh Strom aus Sonne, Wind und anderen regenerativen Energiequellen erzeugt. Damit lagen die Erneuerbaren fast 50 % über der Stromerzeugung aus Braun- und Steinkohle, die laut der Auswertung rund 125 Mrd. kWh beitrugen. Zum Vergleich: Im Vorjahreszeitraum lagen der Anteil der Erneuerbaren und jener der Kohle noch fast gleichauf.

New Energy World in Leipzig stellt das Energiesystem von morgen in den Fokus

Diese Zahlen sind einerseits erfreulich, andererseits gibt es noch viel aufzuholen, um das Ziel der Bundesregierung mit einem Strom-Anteil von 65 % aus erneuerbaren Energiequellen bis 2030 erreichen zu können. Dafür muss auch das komplette Energiesystem in Deutschland betrachtet und entsprechend angepasst werden. Die New Energy World in Leipzig widmet sich als Informations- und Kommunikationsplattform diesen Themen. Fokus der Veranstaltung liegt darin, Chancen und Risiken zu beleuchten, die sich aus Lösungen zur Vernetzung dezentraler Erzeugungs- und Abnahmekapazitäten, einem effizienten, wirtschaftlichen und versorgungssicheren Energiemanagement sowie veränderten Marktrollen ergeben.

Im Zentrum des Events, das 2020 zum dritten Mal von der Leipziger Messe veranstaltet wird, steht ein hochkarätiges Konferenzprogramm. Am 19. und 20. Mai stellen Branchenexperten aus Unternehmen und Institutionen in Impulsvorträgen, Best-Practice-Beispielen und Workshops technische Lösungen und Trends sowie wirtschaftliche und rechtliche Hintergründe aus dem Bereich der Energie vor. Pitches von Ausstellern und Start-ups, Networking-Pausen, Thementische und Get-Together liefern zusätzlichen Gesprächsstoff und Kommunikationsmöglichkeiten für Besucher. Das Konferenzprogramm widmet sich vor allem den weitreichenden Folgen der Energiewende für Industrie und Gewerbe, Immobilienwirtschaft, Versorgungsunternehmen, Berater und Dienstleister im Energiemarkt.

2018 informierten sich 250 Teilnehmer über Trends und Herausforderungen auf dem Energiemarkt

In der begleitenden Fachausstellung präsentieren Aussteller ihre Lösungsansätze, beispielsweise vernetzte Systeme rund um Energieverteilung und -speicherung, Produkte für die Planung den Betrieb energietechnischer Anlagen sowie Dienstleistungen im Bereich Energieconsulting und Energiehandel. 2018 informierten sich 250 Konferenzteilnehmer und Besucher der begleitenden Ausstellung über die Veränderungen auf dem Energiemarkt und diskutierten deren Auswirkungen. Zentrale Themen waren etwa die bevorstehenden Herausforderungen der Energiewende, damit verbundene Chancen und konkrete Lösungsansätze.

„Die Leipziger Messe und die Energieforen haben gemeinsam beschlossen, dass die Trägerschaft der New Energy World ab sofort bei den Energieforen liegt. Das Energiethema hat bei der Leipziger Messe eine lange Tradition und in der Region eine hohe Bedeutung. Als Kooperationspartner der Energieforen werden wir uns weiterhin für den Erfolg der New Energy World engagieren“, erklärte Markus Geisenberger, Geschäftsführer der Leipziger Messe, im Vorfeld der nächsten Veranstaltung.

Weitere Informationen zur Messe New Energy World gibt es unter: www.newenergyworld-leipzig.de

New Energy World auf einen Blick Termin: 19. und 20. Mai 2020

Ort: Kongresshalle am Zoo Leipzig

Konferenz und begleitende Fachausstellung

Rückblick 2018: 24 Fachvorträge, 200 Konferenzteilnehmner, 35 Aussteller

Zielgruppen: Energieversorgung, Industrie, Gewerbe, Wohnungswirtschaft und, Wissenschaft, Dienstleister in der Energiewirtschaft, Produkt- und Lösungsanbieter

30. Januar 2020