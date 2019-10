Anzeige

Das Local Positioning System (LPS) von Sarissa garantiert die millimetergenaue Positionsbestimmung von handgeführten Werkzeugen und den Händen des Werkers. Der kabellose Werkzeugsender besitzt eine kompakt Schnellspannhalterung passend zu annähernd allen Werkzeugen. Neu ist auch die Verbindung des LPS mit einem Laserprojektor, der die Visualisierung bei präzisen Griff- und Schraubpositionen übernimmt. Bei kleinräumigen Griffpositionen wird der Sensorhandschuh eingesetzt, mit dessen Hilfe Bereitstellungen mit einer Genauigkeit von 50 mm unterschieden werden können. Selbst komplexe Verschraubungstätigkeiten in der Fließfertigung, bei denen sicherheitsrelevante Stellen über Kopf verschraubt werden, sichert das LPS zuverlässig ab. Einsetzbar ist es als Assistenzsystem oder reiner 3D-Koordinatenlieferant für die Automatisierungstechnik. Sarissa stellt auf der Motek in Halle 5 an Stand 5410 aus.

28. Oktober 2019