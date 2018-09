481 Projektideen

Anzeige

39 Firmen aus Europa, Japan und USA

haben sich 2017 im Rahmen der gemeinsamen „Initiative Massiver Leichtbau“ zusammengefunden. Das erklärte Ziel: Leichtbaupotenziale sowohl an einem Hybrid-Pkw als auch an einem Lkw aufzuzeigen. Dafür hat die

Initiative einen hybridisierten Allrad-SUV mit Split-

Axle-Antrieb sowie das Getriebe, die Kardanwelle und die Hinterachse eines schweren Nutzfahrzeugs demontiert. In einem Workshop haben daraufhin 80 Experten der projektbeteiligten Unternehmen alle Komponenten auf mögliche Leichtbaumaßnahmen analysiert. Daraus

resultieren 350 Leichtbauvorschläge für das Fahrwerk, den Antriebsstrang, das Getriebe und die Elektronikteile des Hybrid-Pkw sowie 131 Vorschläge zur Gewichts-

reduktion des Lkw-Antriebsstrangs. Die möglichen Einsparungen beim Pkw summieren sich auf 93 kg, beim Lkw liegen sie bei 124 kg. Erste Ergebnisse präsentiert die Initiative in Hannover in Halle 23, Stand C18.

20. September 2018