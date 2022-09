Aerotech verbessert seine Motion-Control-Plattform

Beim neuen Release 2.3 der Motion-Control-Plattform Automation1 hat Aerotech (Halle 3, Stand 347) die bisherige CNC-Benutzeroberfläche durch eine moderne Benutzerschnittstellen ersetzt. Möglich macht dies das „Machine Apps HMI-Entwicklungstool“. Mit Automation1 lassen sich Positioniersysteme samt peripherer Komponenten mit nur einer Bewegungssteuerungsplattform bedienerfreundlich steuern.

Darüber hinaus hat die Version 2.3 von Automation1 die Beta-Phase erfolgreich verlassen und ist nun offiziell Ethercat-kompatibel, was die Anbindung an SPS-basierte Systeme ermöglicht und damit die Möglichkeiten für hochpräzise Bewegungsprozesse erweitert, wenn diese in ein konventionelles System mit geringerer Präzision eingebettet sind. Derzeit noch in der Beta-Phase, aber bereits Teil der neuen Version sind die Touchscreen-Funktionen zur Unterstützung von Machine-Apps sowie eine Python-API-Konfigurationsschnittstelle.

Automation1 bietet außerdem eine verbesserte Datenvisualisierung und Benutzerfreundlichkeit des Programmiermoduls. Die Befehlswarteschlange und die Positions-/Drehzahl-/Drehmomentsteuerung über Analogeingänge wurden ebenfalls hinzugefügt und optimiert. Mit der neuen Version 2.3 bietet Aerotech den Anwendern seiner Positioniersysteme eine komplette Maschinensteuerung für sämtliche Komponenten und damit geht die Plattform weiter als herkömmliche Bewegungssteuerungen.

