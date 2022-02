Airtec bietet kompaktes Ventilterminal für mittlere Durchflussraten

In Erweiterung seines Angebots an Ventilterminals stellt Airtec die besonders wirtschaftliche Baureihe 86-MR für vielfältige pneumatische Steuerungsaufgaben vor. Das variable Ventil- und Grundplattensystem mit Multipolanschluss ist in zwei Varianten mit G1/8- und G1/4-Arbeitsanschlüssen für Durchflussraten von 650 Nl/min beziehungsweise 870 Nl/min erhältlich und wird vom Hersteller komplett montiert und geprüft ausgeliefert.

Das System ermöglicht zahlreiche Skalierungen für die Bestückung von 4 bis 14 Ventilstationen in unterschiedlichen 5/3– und 5/2-Wege-Varianten mit tastend-/rastender Handhilfsbetätigung. Die Ventile können mit einem Arbeitsdruck von 1,5…8 bar beaufschlagt werden. Freie Ventilstationen lassen sich durch Verschlussplatten abdecken.

Ventilterminals verfügen über verformungsfeste NBR-Dichtungen

Die im eloxierten Aluminiumgehäuse gefertigten Ventilterminals verfügen über verformungsfeste NBR-Dichtungen und sind für den Einsatz in einem Temperaturbereich von -10 °C bis +60 °C zugelassen. Der elektrische Anschluss erfolgt über einen 15-poligen Anschlussstecker, der das Ventilterminal über ein vielpoliges Kabel mit der Steuerung verbindet. Kabel samt Steckdose können wie die Verschlussplatten als Zubehör gesondert bestellt werden. (ks)

Kontakt:

Airtec Pneumatic GmbH

Westerbachstraße 7

61476 Kronberg

Tel.: +49 6173 95 62-0

Mail: info@airtec.de

Website: www.airtec.de

