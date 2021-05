Akku-Stichsäge von Hikoki ermöglicht genaue Kurvenschnitte

Anzeige

Mit der CJ18DA von Hikoki wird Sägen jetzt noch einfacher und um bis zu 10 % schneller. Dabei liegt die kompakte Säge gut in der Hand. Mit einem großen Hebel kann das Sägeblatt sicher, schnell und ohne Werkzeug gewechselt werden. Das Sägeblatt wird durch einen weiterentwickelten Klemm-Mechanismus sicher fixiert und präziser geführt. Bei Kurvenschnitten bleibt die CJ18DA so stabil in der Spur.

Mit dem richtigen Hikoki-Sägeblatt nimmt es die kabellose Stichsäge mit vielen verschiedenen Materialien auf: von Weich- und Hartholz über Bleche, diverse Metalle und Kunststoffe bis hin zu Gipsfaser und anderen mineralischen Materialien. Durch den vierstufigen Pendelhub lassen sich Geschwindigkeit und Schnittqualität optimal auf die Bedürfnisse des Materials einstellen. Darüber hinaus reduziert die verbesserte Mechanik die Vibrationen im Betrieb. Dank ihrer Bügelbauform erleichtert die Stichsäge präzise Arbeiten an schwer erreichbaren Stellen, wie etwa bei Überkopfarbeiten.

Energie für 40 m Spanplatte

Die Hikoki-Akkus liefern ausreichend Energie für effizientes Arbeiten. Mit dem 18-V-5,0-Ah-Kompakt-Akku BSL1850C sägt man bis zu 40 m in 24-mm-Spanplatten. Auch die Multi-Volt-Akkus sind voll kompatibel und ermöglichen eine hohe Flexibilität. Die Säge ist so konstruiert, dass die Motorabluft die Schnittstelle frei von Spänen hält. Das integrierte LED-Licht sorgt zusätzlich für klare Sicht auf den Anriss.

Die Features im Einzelnen

Hubzahl: 0 bis 2.500/min

Winkelverstellung: 45° nach links und rechts

Kleinster Schrittradius: 25 mm

Schnitttiefe Holz: 135 mm

Schnitttiefe Weichmetall: 10 mm

Schnitttiefe Edelstahl: 2,5 mm

Gewicht (inkl. BSL1850C): 2,5 kg

Abmessungen (LxH, inkl. BSL1850C): 266 x 202 mm

Ohne Akku und Ladegerät

Kontakt:

Hikoki Power Tools Deutschland GmbH

Siemensring 34

47877 Willich

Tel.: +49 2154 4993–0

Mail: info@hikoki-powertools.de

www.hikoki-powertools.de