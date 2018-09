Alarm wird per SMS oder E-Mail weitergeleitet

Anzeige

Den Ewon Cosy von HMS Industrial Networks gibt es jetzt auch in einer Ausführung für 4G LTE (Europa, Nordamerika). Mit dem industriellen VPN-Router können sichere Fernwartungen von Maschinen und Anlagen an Kundenstandorten oder Außenstellen über das Internet durchgeführt werden. Zudem unterstützen alle Modelle eine Benachrichtigungsfunktion. Tritt ein Alarm auf, werden die Anwender per E-Mail oder SMS darüber informiert, welches Ereignis den Alarm wo und wann ausgelöst hat. Diese Funktion ist Bestandteil eines Firmware-Updates für die Produktreihe Ewon Cosy 131, das auch ein modernes User Interface, WAN Fallback und 4G-Unterstützung beinhaltet. Die neue Firmware wird von allen Modellen (Ethernet, WLAN, 3G und 4G) der Produktreihe unterstützt.

13. September 2018