Anzeige

Mit dem ERP-System WIAS Enterprise von Wedderhoff lassen sich alle technischen und betriebswirtschaftlichen Kennzahlen abbilden und sämtliche internen Prozesse steuern. Da es modular aufgebaut ist, ermöglicht es die schrittweise Digitalisierung in Industriebetrieben. Das Basissystem enthält die Grundelemente zur Steuerung und Koordination der betriebswirtschaftlichen Abläufe. Zusätzliche Bausteine wie Angebotserstellung, Vertrieb oder Warenwirtschaft können hinzugebucht werden. Das ERP-System bietet so ausreichend Flexibilität, sodass auch variantenreiche Produktionen und sich verändernde Abläufe abgebildet werden können. Das Unternehmen stellt in (Halle 1, Stand 1503) auf der Blechexpo aus.

28. Oktober 2019

