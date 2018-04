Alles eine Frage der Führung

Anzeige

Hannover Messe Von Kugel- und Trapezgewindetrieben im Bereich der Lineartechnik bis hin zu rotativen Komponenten spannt Rodriguez den Bogen der auf dergezeigten Exponate.

Auf der Messe demonstriert Rodriguez (Halle 23, Stand B19) Lineartechnik für unterschiedliche Einsatzbereiche. Neben komplett bearbeiteten Führungswellen inklusive Zubehör werden auch Kugelumlaufführungen und Kugel- sowie Trapezgewindetriebe ins Rampenlicht gerückt. Beide Gewindespindelarten bietet der Hersteller sowohl in metrischen als auch in zölligen Abmessungen in allen gängigen Industrienormen an. Kugel- und Trapezgewindetriebe werden quer durch alle industriellen Branchen eingesetzt – beispielsweise in Verstell-, Verfahr- und Klemmeinrichtungen für Produktions- und Werkzeugmaschinen, aber auch in Roboteranwendungen, der Medizintechnik oder der Halbleiterproduktion. Auch maßgeschneiderte Ausführungen für spezielle Anwendungen sind möglich.

Auf Kundenwunsch entwickelt und fertigt der Anbieter lineartechnische Baugruppen und Linearsysteme im Rahmen des Value Added Products (VAP) genannten Geschäftsbereich. Auf dem Messestand können sich die Besucher aber auch über das umfangreiche Produktportfolio im Bereich der Präzisionslager informieren: Mit Kaydon-Dünnringlagern, Kugeldrehverbindungen, Großwälzlagern und vielen anderen Komponenten lässt sich eine große Bandbreite an Applikationen abdecken.

