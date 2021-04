Atlas Copco bietet neue Drehmomentschlüssel von 5 bis 1000 Nm

Anzeige

Bei Wartungs- und Instandhaltungsaufgaben müssen Schraubverbindungen nach dem Wiederzusammenbau oft auf ihr korrektes Drehmoment überprüft werden. Für diese Arbeiten an nicht sicherheitskritischen Bauteilen bietet Atlas Copco Tools die kompakten Pro-Drehmomentschlüssel der ACTW-Serie an. Die Baureihe umfasst insgesamt fünf Modelle für einen Drehmomentbereich von 5 bis 1000 Nm; alle fünf bieten eine hohe Drehmoment-Wiederholgenauigkeit von ±4 % gemäß EN ISO 6789:2017.

Deutlich hörbares Klick-Signal

Dank der klar ablesbaren doppelten Skala am ergonomischen Handgriff ist die Drehmomenteinstellung in Nm und ft-lb denkbar einfach. Durch ihre kompakte Bauweise und das geringe Gewicht erleichtern die ACTW-Schlüssel das Arbeiten unter beengten Platzverhältnissen. Die Werkzeuge geben ein deutlich hörbares Klick-Signal beim Erreichen des voreingestellten Drehmoments ab. Diese akustische Rückmeldung gibt dem Bediener Sicherheit über das Schraubresultat. Der Schnellwechselmechanismus am soliden Ratschenkopf weist abtriebsseitig die gängigen Vierkantgrößen von 1/4“, 3/8“, 1/2“, 3/4“ und 1“ auf.

Das Pro-Zubehörsortiment von Atlas Copco vervollständigt die Drehmomentschlüssel. Es umfasst beispielsweise auf die jeweiligen ACTW-Modelle abgestimmte Steckschlüsselsätze.

Kontakt:

Atlas Copco Tools Central Europe GmbH

Langemarckstr. 35

45141 Essen

Tel.: +49 201 2177-0

Mail: tools.de@atlascopco.com

www.atlascopco.com

Hier finden Sie mehr über: