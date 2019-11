Anzeige

Vision&Control bietet für jeden Anwendungsfall ein breites Spektrum an leistungsfähigen LED-Beleuchtungen. Durch ihre modulare Bauweise und vielseitige Montagemöglichkeiten sind die Leuchten sowohl untereinander als auch mit Optiken und Systemen vielfältig kombinierbar. Das Sortiment ist aktuell in sieben Produktkategorien unterteilt. Darunter finden sich Flächen- und Linien-Leuchten zur planaren Ausleuchtung im Auf- oder Durchlichtbetrieb, aber auch Ringleuchten als universelle Auflichtleuchten. Kombiniert mit einer Strahlteilereinheit lassen sich die Leuchten in den Strahlengang von Objektiv und Kamera einspiegeln. Damit lässt sich zum Beispiel der Arbeitsabstand reduzieren oder die optische Achse des Bildverarbeitungssystems parallel verschieben.

4. November 2019

