Auf Schienen zur perfekten Naht

Anzeige

Mit dem schienengeführten Trac RL Performance stellt Lorch seinen High-End-Schweißtraktor vor, der sehr flexibel automatisierte Lösungen anbahnt – an Trägern mit hohen Werkstücktoleranzen ebenso wie etwa bei Zwangslagen im Rohrleitungsbau (Bild).

Ein besonderes Produktfeature ist die taktile Nahtverfolgung. Sie gleicht Werkstücktoleranzen in vertikaler und horizontaler Richtung sofort automatisch aus und legt so die Basis für eine sehr genaue Naht. Als weiteres Plus des High-End-Schweißtraktors nennt der Anbieter den programmierbaren Schweißablauf, bei dem jetzt sowohl Vorschweißzeit, Segmente, Lücken, Gesamtlänge und Kraterfüllzeit als auch der Job der Stromquelle im Vorhinein unabhängig voneinander definiert werden können. Die Schweißparameter können während des Schweißprozesses problemlos über das Trac-Bedienfeld angepasst werden, teilt Lorch mit.

18. August 2018