Auslegungstool von Wittenstein präsentiert schnell die passenden Antriebe

Wittenstein Alpha präsentiert sein zeitsparendes und zielgenaues Schnellauslegungstool. Cymex Select löst den Sizing Assistant nahtlos ab und bietet den Anwendern bereits in der Prototypenphase einer Maschine durch eine optimierte Berechnungslogik einen besseren technischen und wirtschaftlichen Überblick über passende Getriebe. Die Anzeige von drei konkreten Produktvorschlägen minimiert die Komplexität der Auswahl. In dem Tool steht das gesamte relevante Getriebeportfolio des Herstellers zur Verfügung. Zusätzlich können auch eine Vielzahl marktgängiger Motoren in die Auslegung mit einbezogen werden.

Drei passende Vorschläge mit unterschiedlichem Fokus

Die Eingabe des maximalen Abtriebsmomentes und der maximalen Abtriebsgeschwindigkeit einer Applikation – optional ergänzt durch die Vorgabe eines bestimmten Motors – genügen, um dem Anwender aus mehr als 50.000 Getrieben und Varianten drei passende Alternativen anzuzeigen: eine Empfehlung, eine Leistungs- und eine Preisoption.

Konstrukteure können schnell und ohne Vorkenntnisse des Portfolios innerhalb von Sekunden passende Getriebe für eine Prototypenmaschine finden – und Projektierer erhalten sofort eine voraussichtliche Kostenspanne für die Getriebelösung.

Über eine Balkenansicht kann der Nutzer die spezifische Eignung der Getriebevorschläge für seine Anwendung in bis zu sechs Kategorien überblicken. Bei Bedarf kann er weitere Detailinformationen zu Auslastungen und Annahmen in der Berechnung einsehen. Zudem bietet das Tool die Möglichkeit, durch Änderung von Eingabeparametern, die direkt in einem neuen Ergebnis angezeigt werden, technisch und wirtschaftlich benachbarte Alternativen zu den Vorschlägen zu identifizieren.

Wenig Zeitbedarf, hohe Zielgenauigkeit

Die Angleichung der Berechnungslogik von Cymex Select an das Auslegungs-Expertentool Cymex 5 liefert sehr verlässliche und valide Ergebnisse und erhöht damit die Zielgenauigkeit der Getriebevorschläge – zumal im Schnellauslegungstool fast 40 Getriebetypen, wichtige Getriebevarianten wie Winkel-, High-Speed- oder High-Torque-Getriebe und besondere Ausführungen, beispielsweise korrosionsbeständige Getriebe oder Getriebe in Hygienic Design, hinterlegt sind. Für eine spätere Detailauslegung mit Cymex 5 leistet das neue Tool ein hohes Maß an Vorarbeit – das final passende Getriebe kann dadurch zeitsparend konfiguriert werden. (ks)

