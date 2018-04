Außen minimalistisch, innen stark

Anzeige

Sie sind 10 mm breit, 10 mm hoch, 36 mm lang und wiegen nur 10 g – die neuen 2/2-Wege-Miniaturventile der Serie SX90–6G-X3 von SMC (Halle 9, Stand D68). Außen herrscht Minimalismus vor, innen Stärke: So sind im Betriebsdruckbereich von 0 bis 0,2 MPa Durchflussraten von bis zu 40 l/min möglich. Der Cv-Wert der Durchflusscharakteristik liegt bei 0,07. Für die Ansprechzeit werden maximal 15 ms benötigt. Die Mini-Ventile knausern auch beim Energieverbrauch: Mit Energiesparschaltkreis kommen sie mit einer Leistungsaufnahme von 0,7 W aus. Geeignet sind die Miniaturventile der Serie SX90-6G-X3 für die Medien Luft und inerte Gase. In der Analyse- und Medizintechnik spielen die Ventile ebenso ihre Stärke aus wie in allen Einsätzen, in denen hohe Leistungsfähigkeit und Energieeffizienz gefordert sind und gleichzeitig extrem hohe Anforderungen an die Kompaktheit bestehen.

6. April 2018