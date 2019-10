Anzeige

Kundenspezifische Sonderlösungen, Umformschmierstoffe für die metallverarbeitende Industrie, umweltfreundliche Standardlösungen sowie tribologische Prüfanlagen – Raziol präsentiert Neuheiten und Bewährtes aus dem Bereich der Schmiertechnik. Erstmalig stellt das Unternehmen auf der Messe Blechexpo seine Düsenkalibrierung vor, ein autarkes System zur präzisen Einstellung und Reproduzierbarkeit von Schmierstoffmengen. Neben Rollenbandölern, Dosiersteuerungen und Umformschmierstoffen werden auch Varianten verschiedener Filterklassen für leistungsstarke Industrieabsaugungen ausgestellt. Zudem werden an der tribologischen Prüfanlage Tribometer 5100 in einem Streifenziehversuch live Prozessparameter nachgestellt und eine Simulation der Reibungsverhältnisse an beölten Blechstreifen vorgenommen. Zudem stellt das Unternehmen in einer Live-Demo interessierten Besuchern eine Platinenbefettungsanlage mit integriertem Fluoreszenzscanner zur Bestimmung der Auftragsmenge vor. Während der Blechexpo berät das Raziol-Team (Halle 8, Stand 8406) Besucher rund ums Thema Schmierung in der Blechumformung.

28. Oktober 2019