Wasserstrahlschneiden Mit einer intelligenten Schnittführungs-Automatik will STM (Halle 5, Stand 5404) seinen Kunden neue Effizienz-Dimensionen beierschließen.

Die neue Software-Funktion „TVL“ des Anlagenbauers STM optimiert Schnittgeschwindigkeit, Winkelfehler-Ausgleich, Nachlauf- und Werkzeugkorrektur automatisch. Das erweitert das Einsatzspektrum deutlich, weil nun Bauteile mit noch höheren Genauigkeitsanforderungen als bisher kosteneffizient, komfortabel und in hoher Qualität mit dem Wasserstrahl geschnitten werden können – ohne aufwändige Tests und in reproduzierbar Ausführung.

Auch verschiedene Materialgüten lassen sich mit der gleichen Einstellung in bestmöglicher Qualität verarbeiten. Der Anwender gibt über die SmartCut-Benutzeroberfläche einfach die wesentlichen Schneidparameter an, bevor die vollintegrierte Schneidsoftware die Maschine direkt ansteuert und den Schneidauftrag nahezu vollautomatisch ausführt. Die TVL-Funktion ist zunächst für das Schneiden von Edel- und Baustahl sowie Aluminium aller Art verfügbar, soll aber sukzessive für weitere Materialien adaptiert werden. Voraussetzung für den Einsatz ist eine Anlage des Herstellers mit STM-3D- oder STM-TAC-12-Schneidkopf – egal ob neu oder bereits in Gebrauch. TVL ist ab sofort serienmäßig in der SmartCut-Software enthalten, Bestandsanlagen können nachgerüstet werden. Für Betreiber von Premium STM-Anlagen sind Software-Updates künftig kostenlos.

28. Oktober 2019