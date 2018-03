Automatisch vermessen

Anzeige

PBT (Halle 6, Stand G06) präsentiert seine innovative Lösung zur vollautomatischen Radiusmessung sowie die mobilen Steuerungen Tablet TeachIn und Tablet350. Am Gemeinschaftsstand mit der deutschen Niederlassung Indumasch können sich die Besucher von den Präzision der Profilbiegemaschinen überzeugen. Die vollautomatische Radiusmessung unter den hauseigenen PC400-Steuerungen soll einen echten Mehrwert generieren. So können ein oder mehrere unterschiedliche Radiensegmente im gleichen Profil mit Hilfe der pneumatischen Messköpfe rechts und links der Biegerolle gemessen sowie automatisch korrigiert werden. Auf die Ist-Radius-Vermessung folgt die automatische Korrektur bis der Soll-Radius erreicht ist. Die vollautomatische Radiusmessung spart Zeit, da der Biegeprozess nicht mehr durch einen Maschinenbediener überwacht werden muss. Zusätzlich gehören chargenbedingte Abweichungen der Vergangenheit an.

25. März 2018