Automatische Inspektion von Oberflächen

Anzeige

Sie identifizieren nicht nur kleinste Fehler während der Produktion, sondern liefern wertvolle Daten für Prozessoptimierungen: die Prüfsysteme von Vitronic. Durch die enge Verzahnung von Bildverarbeitungstechnologien und Automatisierung entstehen Möglichkeiten, um Konzepte wie die Smart Factory in die Realität umzusetzen. Die Vinspec-Lösungen zur Inspektion von Oberflächen arbeiten vollautomatisch und erfassen material- und produktionsbedingte Fehler an Automobilteilen. Der Innenprüfsensor zur Inspektion von schwer zugänglichen Oberflächen von Zylinderinnenwänden beispielsweise kann verschiedene Bearbeitungsebenen vollflächig erfassen. Zudem bietet der Hersteller seine Systemlösung Vinspec 3D Inline zur Inspektion von Oberflächen und Geometrieabweichungen an komplexen Gussbauteilen im Produktionstakt an.

12. September 2018

Hier finden Sie mehr über: