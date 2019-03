Backenwechsel unter 50 Sekunden

Anzeige

Für Maschinenbauer, die flexibel ein breites Bearbeitungsspektrum bewältigen müssen, bietet Röhm das Kraftspannfutter das Duro-A RC an. Die stabile Konstruktion sorgt gleichermaßen für präzises und kraftvolles Spannen.

Das 3-Backen-Futter ist mit einem Backenschnellwechselsystem samt Einzelentriegelung ausgestattet, das den universellen Einsatz des Futters sowie rüstzeitreduzierendes Wechseln, Versetzen und Wenden der Backen in weniger als 50 s gestattet. Nochmals erweitert wird die Anwendungsbreite des Futters durch eine Bauhöhe, die laut den Sontheimern um bis zu 14 % geringer ist als bei vergleichbaren Kraftspannfuttern. So wird in der Maschine zusätzlicher Bearbeitungsspielraum geschaffen. Zugleich entlastet eine Gewichtsreduktion um bis zu 17 % die Spindel und spart Energie.

Der Anwendungsbereich des Duro-A RC reicht von Universaldrehmaschinen über Dreh-Fräs-Zentren bis zu vertikalen Pick-up-Drehmaschinen. Hier lassen sich Durchmesser von

11 bis 351 mm bearbeiten, wobei dem Anwender ein großer Durchgang zur Hohl- und Teilhohlspannung zur Verfügung steht. Die stabile Konstruktion sorgt gleichermaßen für präzises und kraftvolles Spannen. Während die hohen Spannkräfte das prozesssichere Fixieren gewährleisten, ermöglicht die Keilstangenkonstruktion hohe Drehzahlen und sorgt für ein optimiertes Fliehkraftverhalten.

25. März 2019

Hier finden Sie mehr über: