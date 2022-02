BASF: Etikettenklebstoffe unterstützen das Recycling von Logistik-Verpackungen

Mit den neuen recyclingfreundlichen Klebstoffen Acronal RCF 3705 und Acronal RCF 3706 will Hersteller BASF zu einer nachhaltigeren Etikettierung, zum Beispiel in der Logistik, beitragen. Die beiden Etikettenklebstoffe lösen laut Anbieter ein grundlegendes Problem bei der Wiederaufbereitung von Papier- und Kartonverpackungen: Während die meisten Klebstoffe für Papieretiketten den Prozess der Papieraufbereitung stören, können die neu entwickelten Haftklebstoffe im Recyclingprozess früher und einfacher aus dem Altpapierstrom entfernt werden. Die recycelten Verpackungen lassen sich nach eigenen Angaben problemlos wiederverwenden und bedrucken. Für ihre Eigenschaften erhielten beide Klebstoffe ein Zertifikat der Papiertechnischen Stiftung (PTS). Das deutsche Forschungs- und Dienstleistungsinstitut unterstützt Unternehmen aller Branchen bei der Entwicklung und Anwendung von modernen faserbasierten Lösungen. Neben der Automobil- und der Lebensmittel-Industrie hat vor allem die Logistikbranche einen wachsenden Bedarf an haftklebenden Etiketten.

Pandemie befeuert Absatz von Transportetiketten

Der Marktanteil der Transportetiketten wächst seit mehreren Jahren. Das belegen Marktstudien wie „European Labeling and Product Decoration 2017“ oder die „Global Annual Review Labeling and Product Decoration 2020“ von Alexander Watson Associates. Der Trend wurde in den Pandemiejahren 2020 und 2021 durch kräftige Zuwächse im E-Commerce und im Versandhandel noch weiter verstärkt. Mittlerweile entfallen fast 15 % des Etikettenbedarfs in Europa auf diesen Bereich.

Beitrag der BASF zur nachhaltigen Kreislaufwirtschaft

Mit der Lösung will BASF ihr Engagement für eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft im Sinne des Green Deals der Europäischen Union untermauern. Mit dem Green Deal setzt sich die EU eine klimaneutrale Industrie und Gesellschaft bis 2050 zum Ziel. BASF engagiert sich seit 2020 als Gründungsmitglied in der branchenübergreifenden Vereinigung CELAB (Toward a Circular Economy for Labels). Das globale Netzwerk arbeitet an Lösungen, um Umweltbelastungen durch die Etikettenindustrie zu verringern und die Kreislaufwirtschaft von selbstklebenden Etiketten in sämtlichen Branchen voranzubringen. (kf)

