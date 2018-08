Bauteilereinigung ohne Risiko

Anzeige

| Die Maschinenkonzeptionen seiner Reinigungsanlagen passt EVT Eiberger an die Erfordernisse der industriellen Anwender an: hinsichtlich Größe und Gewicht der Teile, der erforderlichen Prozesse, wie auch bezüglich der Besonderheiten in der Behandlung oder Bewegung des Reinigungsgutes. Darüber hinaus werden die baulichen Gegebenheiten der Produktionsstätte berücksichtigt. EVT-Front-Top-Lader verbinden die frontale Beschickung der Anlage mit der Sicherheit einer von oben beladenen Arbeitskammer, deren maximales Lösemittel-Niveau unterhalb der Ladetür liegt. Auf diese Weise werden Lösemittelunfälle etwa durch ein versehentliches oder fehlerhaftes Öffnen der Tür aufgrund eines technischen Defekts oder wegen eines Bedienungsfehlers ausgeschlossen.

