Anzeige

Die neue Drehschieber-Vakuumpumpe R 5 RA 0760 A Plus von Busch (Halle 26, Stand B05) deckt mit ihrer variablen Drehzahl einen Leistungsbereich von 440 bis 760 m3 Saugvermögen ab und erreicht dabei einen Enddruck von 0,1 mbar. Somit ist die Vakuumpumpe für viele industrielle Anwendungen geeignet. Alle Betriebsdaten werden permanent aufgezeichnet und gespeichert. Diese können direkt am integrierten Display abgerufen oder über ein Modbus TCP/IP Client/Server-Protokoll übertragen werden. Dadurch ist die Vakuumpumpe bereit für Industrie 4.0. Grundsätzlich ist ihr Betrieb in zwei verschiedenen Modi möglich: Direkt auf dem Display kann durch eine intuitive Menüführung zwischen dem Betrieb mit konstanter Drehzahl oder der Druckregelung gewählt werden. Dadurch wird entweder ein gefordertes Saugvermögen konstant gehalten oder aber bei sich änderndem Saugvermögen ein gewünschter Enddruck permanent gewährleistet.

1. April 2019