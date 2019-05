Anzeige

Mit dem HQC von Hangon lassen sich pro Fördermeter bis zu 86 Werkstücke im Vergleich zu 14,8 Stück in einem Prozess mit Standardhaken unterbringen. Der Austausch der Levels erfolgt einfach und problemlos. Damit wird das Handling um bis zu 30mal schneller als mit Einzelhaken. Kleinste Hängmarken und perfekte Oberflächen sind ein weiteres Plus des Systems. Und auch bei einem Fördererverlauf mit Steigungen ist das System eine optimale Lösung. So lassen sich Anlagen-, Energie- und Lohnkosten pro Werkstück drastisch reduzieren. Dank der cleveren Aufhängetechnik kommt man auf ein Einsparpotenzial von bis zu 48 % der Beschichtungskosten. 28 Modelle hält das Unternehmen ab Lager bereit. Auch kundenspezifische Lösungen sind realisierbar.

27. Mai 2019