Mit ihren Schneckenverdichtern bietet die H&G Entsorgungssysteme GmbH die Option, Holzkisten- und paletten oder auch Umverpackungen aus Karton so zu verdichten, dass bis zu 8 t in einen Wechselbehälter passen.

Das Ergebnis seien in der Regel 50 % weniger Entsorgungsfahrten, teilt der Spezialist für Wertstoffentsorgung aus Burbach mit. Die Bandbreite der dazu hergestellen Schneckenverdichter umfasst Maschinen unterschiedlicher Größen und Einzugsvorrichtungen. Weil H&G auch Komplettsysteme anbietet, ergeben sich diverse Vorteile.

Zunächst der schnelle Gebrauch: Die Einzugsvorrichtung zerreißt die Pappe/Kartonage und befördert sie vorzerkleinert über die Schneckenwendel in den Behälter, wo sie sich kontinuierlich stark verdichtet. Einfach hinein mit der Pappe, schon wird sie vom Einzug gegriffen, automatisch zerrissen und verdichtet. Das funktioniert auch bei großen Kartonagen im XL-Format.

Auch die Wege hin zum Schneckenverdichter lassen sich reduzieren: So kann die Beschickung an die Hallen-Außenfassade angebunden oder über eine Laderampe organisiert werden wie in der LKW-Logistik. Hat der Anwender mehrere Stockwerke, ist der Hineinwurf über einen Zuführungsschacht an der Außenfassade auf jedem Stockwerk möglich.

Weiter gibt es die Option einer „Smart-Steuerung“, die anstehende Fahrten ankündigt und Ferndiagnose ermöglicht. Integrierte Wiegetechnik wiederum kann dann sinnvoll sein, wenn sich mehrere Beschicker einer Anlage bedienen.