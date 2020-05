Anzeige

Als Bindeglied zwischen zwei beweglichen Bauteilen kommt es auf sie an: Winkelgelenke managen die Kraftübertragung übers Eck. Doch obwohl das Standardsortiment nach DIN 71802 sehr umfangreich ist, deckt es nicht jeden Fall optimal ab.

Wo die Komponenten besser individuell aufeinander abgestimmt werden sollten, bietet sich MBO Oßwald mit 50-jährigem Entwicklungs-Know-how und umfangreichem Servicepaket an: Der Winkelgelenk-Spezialist stellt individuell konfigurierte Winkelgelenke aus Rundmaterial mit Durchmessern von 4 mm bis 65 mm (und höher auf Anfrage) her, in Stahl und Edelstahl, in A2- und A4-Qualität. Mögliche Gelenkvarianten sind: feststellbar, leichtgängig, schwergängig, spielarm, abgedichtet inklusive Montage, Verpackung, Kennzeichnung, Schlüsselfläche und Entwicklung.

Produziert werden Klein-, Mittel- und Großserien.

Kontakt:

MBO Oßwald GmbH & Co. KG

Steingasse 13

97900 Külsheim-Steinbach

Tel.: +49 9345 670-0

www.mbo-osswald.de

Hier finden Sie mehr über: