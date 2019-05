Anzeige

Für den Einsatz in der Umformtechnik, speziell auch für Stanzen, hat Roemheld (Halle 3, Stand A11) den neuen Blockzylinder „S“ entwickelt, der erstmals auf der Moulding Expo zu sehen ist. Ein weiterer Messeschwerpunkt ist der Centrick Dreh-Kipp-Manipulator. Er vereinfacht das Handling von Lasten bis 2 t und ist vor allem für Unternehmen aus der Instandhaltung von Werkzeugen und Formen gedacht. Außerdem gibt die Unternehmensgruppe einen Überblick über das große Sortiment an Hydraulikzylindern sowie ihr umfassendes Angebot an Hilma-Maschinenschraubstöcken und Stark-Nullpunktspannsystemen.

Der Blockzylinder „S“ ist eine robuste Weiterentwicklung des bewährten Standardelements. Der doppelt hydraulisch wirkende, kompakte Zylinder ist universell für alle linearen Bewegungen mit hohem Kraftbedarf geeignet. Einsetzbar ist er für maximale Betriebsdrücke bis 500 bar und Betriebstemperaturen bis 200 °C – auf Anfrage auch bis 250 °C. Zur Verfügung stehen fünf Baugrößen mit Kolbendurchmessern von 32 bis 80 mm, vier Hublängen von 25 bis 100 mm und fünf verschiedenen Dichtungssystemen. Durch zahlreiche Varianten eignet sich der Blockzylinder „S“ für eine große Bandbreite an Anwendungen.

6. Mai 2019

