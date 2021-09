Boge bietet Schraubenkompressoren mit neuem Permanentmagnetmotor

Kompakt, flexibel kombinierbar und noch effizienter: Boge bietet Schraubenkompressoren aus der C-Baureihe im Leistungsbereich von 5,5 bis 11 kW nun mit hocheffizientem Permanentmagnetmotor an. Das Modell C 7 PM mit 5,5 kW Nennleistung des Antriebsmotors etwa bietet eine ideale Kombination von Liefermenge und Effizienz sowie Schallpegel bei kleiner Aufstellfläche. In der Leistungsklasse 7,5 kW überzeugt das neue Modell C 9 PM, das die Vorteile des Vorgängermodells mit verbesserter Liefermenge und Effizienz kombiniert.

Ausgelegt sind die Kompressoren für hohe Liefermengen im Dauerbetrieb. Dabei sorgt der neue Permanentmagnetmotor dafür, dass sie bei gleichbleibender Leistungsaufnahme eine höhere Liefermenge aufweisen. Anwender profitieren vom reduzierten Energieverbrauch der Kompressoren: Bei der C 9 PM ist er um 6 % reduziert. Boge konzipiert die Kompressoren mit Verdichterstufe und Permanentmagnetmotor als getrennte Bauteile. Das bietet zahlreiche Vorteile, darunter eine deutlich erhöhte Wartungsfreundlichkeit.

Einzeln oder mit Behälter

Dank ihrer Modularität lassen sich die Kompressoren der C-Baureihe mit Permanentmagnetmotor exakt wie benötigt mit Zubehör kombinieren. So können Anwender die Maschine einzeln oder mit einem Behälter (Modelle R) einsetzen. Auch die Kombination mit einem Trockner ist möglich (Modelle DR). Kompatibel sind die Kompressoren zudem mit den übergeordneten Steuerungen von Boge. (ks)

Kontakt:

Boge Kompressoren Otto Boge GmbH & Co. KG

Otto-Boge-Straße 1-7

33739 Bielefeld

Tel.: +49 5206 601-0

Mail: info@boge.de

Website: www.boge.de

