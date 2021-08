B&R stellt Torzeit-Messmodul für Maschinen- und Prozessmonitoring vor

Mit einem neuen Bus-Controller hat B&R sein Portfolio um ein Torzeit-Messmodul für effizientes Maschinen- und Prozessmonitoring erweitert. Das neue Torzeit-Messmodul der X67-Reihe sorgt für konstante Produktionsabläufe und steigert so die Produktqualität und den Durchsatz. Ausschussware und die damit verbundenen Kosten werden reduziert.

Das Modul vermisst die Dauer von Schaltvorgängen äußerst präzise. So wird sofort sichtbar, wenn sich die Schaltzeiten zwischen den Schaltvorgängen verändern, zum Beispiel bei Verschleiß der Maschinenkomponenten oder veränderten Umgebungseinflüssen wie Temperaturen. Dadurch ermöglicht das Messmodul zustandsbezogene Wartungen. Abweichungen von den erwarteten Schaltzeiten können automatisch kompensiert werden. Ungeplante Maschinenstillstände oder Qualitätsschwankungen lassen sich zuverlässig vermeiden.

Überall einsetzbar

Das in Schutzart IP67 ausgeführte Modul hält widrigsten Umgebungsbedingungen stand. Es verfügt über sechs digitale Ausgänge mit rücklesbarem Status und sechs digitale Eingänge. Die digitalen Kanäle lassen sich zu Paaren konfigurieren. So ist es möglich, eine Torzeit-Messung mit 100 µs Auflösung direkt am Modul durchzuführen. Die Messung kann dabei auf positive oder negative Flanken getriggert werden.

Zudem ist das Gerät mit einem Analogeingang mit konfigurierbaren Filterfunktionen ausgestattet. Die digitalen Ausgänge sind gegen Überlast und Kurzschluss abgesichert. Das Modul wird über Powerlink in das Maschinennetzwerk eingebunden. (ks)

Kontakt:

B&R Industrial Automation

B&R Strasse 1

5142 Eggelsberg/Österreich

Tel.: +43 7748 6586-0

Mail: office@br-automation.com

Website: www.br-automation.com

B&R Headquarters: Bad Homburg

Am Weidenring 56

61352 Bad Homburg

Tel.: +49 6172 4019-0

Mail: office.de@br-automation.com

Website: www.br-automation.com/de-de

Hier finden Sie mehr über: