Büfa launcht Brandschutz-Portfolio für den Composite Markt

Unter dem Markennamen Büfa-Firestop hat Büfa ein Brandschutz-Portfolio für den Composite-Markt zusammen gestellt. Die einzelnen Komponenten lassen sich vielseitig kombinieren. Daraus entstanden ist ein System zur Herstellung von brandgeschützten faserverstärkten Composite-Bauteilen in geschlossenen Verfahren: „Büfa-FireFox – das Best Choice Brandschutz-System“. Die Systemkomponenten beinhalten jetzt harzseitig ein DCPD-Firestop-Harz, ein RTM Brandschutz Schaumharz für den gezielten Leichtbau und ein gut zu verarbeitendes Class A-Oberflächen Firestop-Infusionsharz. Im Gegensatz zu konventionellen Brandschutz-Systemen auf der Basis von gefüllten Reaktionsharzen oder Phenolharzen überzeugen Büfa-Firestop Infusionssysteme nach eigenen Angaben durch herausragende mechanische Eigenschaften.

Glasgelege für Infusionsbauteile

Die Glasgelege für Infusionsbauteile mit sehr hohen mechanischen Eigenschaften werden unter Büfa-Firestop Fabric angeboten. Zudem ist im Bereich der Leichtbaukonstruktion eine Kooperation mit 3D Core entstanden. Das Unternehmen bietet hochfeste Kernmaterialien mit verstärkender Wabenstruktur an. Die recyclebaren Hartschaumkerne gibt es in unterschiedlichen Performance Strukturen und runden das Best Choice Brandschutz-System ab.

Ohne toxische Stoffe

Die mit den Produkten aus dem Büfa-FireFox Brandschutz System hergestellten Bauteile erfüllen die europäischen und internationalen Brandschutzanforderungen und können nahezu überall eingesetzt werden, teilt der Anbieter mit. Die Systemkomponenten enthalten zudem keine toxischen Wirkstoffe wie Halogene oder Antimontrioxid. Alle verwendeten Rohstoffe entsprechen Reach in vollem Umfang. kf

Kontakt:

BÜFA Composite Systems GmbH & Co. KG

Hohe Looge 2–8

26180 Rastede

Website: www.buefa-composite.de